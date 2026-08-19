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Un fost ministru al Apărării reclamă reorganizarea pe lângă lege a industriei de armament

Elena Popescu
Un fost ministru al Apărării reclamă reorganizarea pe lângă lege a industriei de armament
Mihai Fifor
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Fostul ministru al Apărării, Mihai Fifor, critică dur modul în care Guvernul condus de Ilie Bolojan gestionează reorganizarea unor instituții ale statului.

Într-o postare publicată pe rețelele sociale, Mihai Fifor îl acuză pe Ilie Bolojan că ignoră lecțiile oferite de instanțe și susține că, după suspendarea a 11 hotărâri de Guvern contestate de PSD, Executivul continuă pe aceeași linie. Politicianul susține că proiectul ridică aceleași probleme pe care le-ar fi avut și actele administrative contestate anterior: „un Guvern demis se apucă să reorganizeze din temelii instituții ale statului, prin hotărâri de Guvern”.

”Știam că Ilie Bolojan pricepe greu. A dovedit-o cu vârf și-ndesat. Dar nici după ce instanța ți-a suspendat 11 hotărâri de Guvern contestate de PSD să nu înțelegi nimic din Constituție și din funcționarea unui stat democratic de drept, e absolut halucinant. Să insiști pe același mod de lucru nu mai e încăpățânare. E cu totul altceva. Dovadă că un nou proiect de HG a fost pus în transparență. De data aceasta, la Ministerul Economiei, sub semnătura lui Ambrozie-Irineu Dărău. Și, ca precedentele 11, pare să sufere de aceeași hibă majoră: un Guvern demis se apucă să reorganizeze din temelii instituții ale statului, prin hotărâri de Guvern. Total pe lângă Constituție. Numai că de data aceasta lucrurile sunt mult mai grave”, a scris Fifor.

”USR, cu bagajele strânse de la Guvern, se apucă să umble la una dintre cele mai sensibile zone ale securității naționale: industria națională de apărare”

Fostul ministru reclamă efectele pe care reorganizarea le-ar putea avea asupra industriei naționale de apărare.

”USR, cu bagajele strânse de la Guvern, se apucă să umble, sub aparența unei savante reorganizări administrative, exact la una dintre cele mai sensibile zone ale securității naționale: industria națională de apărare. Și nu vorbim despre mutarea unui birou sau schimbarea unei denumiri într-o organigramă.

Proiectul desființează Direcția Industria Națională de Apărare ca structură distinctă și o împrăștie într-o structură mult mai largă, alături de economie competitivă, industrii și antreprenoriat. În același timp, funcția de finanțare pentru industria de apărare este desprinsă și dusă într-o altă structură, noua Direcție Generală Finanțări și Investiții. Cu alte cuvinte, sparg exact mecanismul administrativ specializat care ar trebui să asigure firul roșu al politicii statului român în domeniul industriei naționale de apărare. Când fac asta? Taman acum. În momentul în care industria de apărare este unul dintre cele mai sensibile subiecte strategice pentru România și pentru întreaga Europă”, a mai scris Mihai Fifor.

”În momentul în care discutăm despre refacerea capacităților de producție, muniții, tehnică militară, investiții și lanțuri industriale. În momentul în care România trebuie să transforme oportunitatea SAFE într-un avantaj pentru propria industrie. Doar pentru asta ni s-a explicat luni întregi cât de important este SAFE. Pentru consolidarea industriei europene de apărare și pentru dezvoltarea capacităților naționale. Bani împrumutați, care vor fi plătiți de români ani buni de acum înainte. Bolojan și Miruță s-au bătut cu pumnul în piept explicându-ne ce mare șansă reprezintă SAFE pentru industria românească de apărare. Că vom investi. Că vom produce. Că vom dezvolta capacități. Că vom întări industria națională”, a mai zis fostul ministru.

Mihai Fifor: ”Cum întărești capacitatea statului fragmentând responsabilitățile între structuri diferite? ”

Social-democratul cere explicații pentru ceea ce consideră a fi o decizie luată ”pe repede-înainte” și pune sub semnul întrebării oportunitatea ca un Guvern aflat într-o situație politică incertă să modifice arhitectura instituțională dintr-un domeniu strategic.

”Ce face acum tovarășul lor de guvernare, USR-istul Ambrozie Dărău? Dă cu barda exact acolo unde nu trebuie. Sau poate, ce să vezi, trebuie… Mai mult, contradicția este scrisă chiar de ei în nota de fundamentare. Ministerul invocă SAFE pentru a explica urgența reorganizării și vorbește explicit despre necesitatea „menținerii și consolidării capacității administrative” necesare gestionării responsabilităților strategice din industria națională de apărare și implementării SAFE. Păi cum o consolidați, dragi usr-iști? Desființând tocmai structura specializată pentru industria națională de apărare? Cum întărești capacitatea statului fragmentând responsabilitățile între structuri diferite? Cum justifici că industria de apărare are o importanță strategică excepțională și, în aceeași hârtie, o cobori dintr-o structură distinctă într-o direcție generalistă, iar finanțarea o trimiți în altă parte? Și, mai ales, de ce această grabă? De ce trebuie făcută această operațiune acum, pe repede-înainte? De ce trebuie să umble un Guvern demis la arhitectura instituțională a industriei naționale de apărare?

De ce prin HG? De ce împotriva Constituției? Și ce anume este atât de urgent încât Ambrozie Dărău trebuie să lase această reorganizare în urma sa înainte de plecare? Pentru că aici nu discutăm despre niște pătrățele într-o organigramă. Discutăm despre industria națională de apărare a României. Despre fabricile și capacitățile strategice ale statului. Despre investiții de miliarde. Despre finanțări. Despre SAFE. Despre capacitatea României de a produce pentru propria apărare.

Tocmai de aceea întrebarea trebuie pusă foarte limpede: Domnule Dărău, ce vă mână în luptă și care e urgența ca să schimbați structura care se ocupă de industria națională de apărare fix înainte să plecați de la minister? În folosul cui?”, a precizat Fifor.

SAFE este o urgență

Mihai Fifor spune că aceste decizii sunt lucruri cu care nu este de joacă și că nimeni nu ar trebui să se joace cu soarta României.

”Sunt lucruri cu care nu te joci. Și, cu atât mai mult, nu dai cu barosul în ele pe ultima sută de metri, înainte să pleci din Guvern.
Iar ne jucăm cu soarta României? SAFE este o urgență. Consolidarea industriei naționale de apărare prin programul SAFE este VITALĂ pentru România. Dar SAFE trebuie implementat transparent, coerent și în interesul strategic al țării, nu folosit drept pretext pentru operațiuni făcute în grabă, pe ultima sută de metri, de un Guvern demis. Industria națională de apărare trebuie să iasă recalibrată, modernizată, mai puternică din acest uriaș efort financiar, nu mai slabă, mai fragmentată și cu mecanismele ei specializate destructurate. Asta refuzați voi să pricepeți de fiecare dată când vă așezați la butoanele statului: România nu este jucăria voastră, iar securitatea națională nu este teren pentru experimente administrative de rămas-bun”, a încheiat fostul ministru.

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