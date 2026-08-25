Fostul premier PSD Victor Ponta a reacționat dur, după ce liderii Partidului Popular European (PPE) și Renew Europe i-au cerut președintelui Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, să blocheze plata a 770 a milioane de euro din PNRR către România. Potrivit Politico, aceștia susțin că așa-numitul „amendament Fritz”, validat de Curtea Constituțională, ar încălca statul de drept și legislația europeană. Ponta acuză că România este tratată drept o „colonie”, iar amenințarea cu blocarea fondurilor europene reprezintă o formă de presiune politică.

În centrul sesizării se află așa-numitul „amendament Fritz”, introdus de o majoritate PSD-AUR la legea integrității și validat recent de Curtea Constituțională. Măsura prevede încetarea de drept a mandatului aleșilor locali și demnitarilor găsiți în conflict de interese sau incompatibilitate anterior intrării în vigoare a noii legi.

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Ponta critică perspectiva blocării fondurilor din PNRR pentru România

„Hai că au ieșit STĂPÂNII lui Fritz și ai USR la luptă pe față! Când este vorba despre Gauleiterul Fritz și despre Sturmbannführerii din USR, nu se mai prefac că le pasă de statul de drept, de regulile europene și de toate celelalte ipocrizii și minciuni pe care le folosesc pentru a prosti «focile europene». Acum vin direct cu pumnul și bâta peste noi”, a scris Victor Ponta, marți, pe Facebook.

Presiuni de la Bruxelles

Potrivit fostului premier PSD, România este tratată drept o „colonie”, iar amenințarea cu blocarea fondurilor europene reprezintă o formă de presiune.

„Gata: cum își permit nenorociții aceia de români să se ia de oamenii lor?! Păi, Fritz și USR le dau miliarde de euro celor de la Rheinmetall, le dau bani pentru Ucraina și urmează să le dea companiile din energie. Ce le pasă lor de legile și de hotărârile judecătorești din România? Vax albina!

Ce contează Nicușor Dan? Ce contează PNL și UDMR, care sunt membre ale PPE, dar au votat legea ANI? Ce contează că nimeni nu ar îndrăzni să spună în Germania că un politician condamnat de un judecător trebuie să rămână în funcție?

Este ceva clasic în istorie: noi suntem colonia lor și nu avem voie să ne atingem de cei trimiși de ei să ne spolieze, pentru că suntem imediat sancționați «cu fermitate»!”, a explicat el.

În finalul mesajului, Ponta a făcut o paralelă cu alegerile prezidențiale din 2014, câștigate de Klaus Iohannis

„Poate că acum înțelegeți cu toții cum a câștigat Klaus Iohannis alegerile din 2014, tocmai când România devenea independentă economic și politic. Și poate că acum ne ajung atâta umilință și atâta jaf și îi izgonim pe toți „arendașii” care ne spoliază sub protecția stăpânilor lor de la Bruxelles!”, a adpugat el.

Ce solicită Weber și Hayer de la Comisia Europeană

În scrisoare, Weber și Hayer spun că Comisia ar trebui să joace un rol activ în protejarea statului de drept în România: „Respectarea valorilor europene și a statului de drept ar trebui să fie o condiție absolută pentru accesarea fondurilor UE, inclusiv a fondurilor din cadrul RRF, în orice stat membru”.

„Vă îndemnăm să precizați fără echivoc că plata fondurilor din cadrul RRF este condiționată de implementarea acestor reforme în deplină conformitate cu principiile statului de drept, dreptul Uniunii Europene, standardele europene în materie de drepturile omului și recomandările Comisiei de la Veneția”, spun cei doi.

„Considerăm că un astfel de semnal din partea Comisiei ar oferi un stimulent decisiv Parlamentului României pentru a-și reconsidera poziția, evitând astfel riscul pierderii a 770 de milioane de euro din fonduri nerambursabile europene și contribuind la finalizarea cu succes a reformelor din cadrul RRF în România”, mai spune scrisoarea.

Scrisoarea PPE și Renew pentru Ursula von der Leyen