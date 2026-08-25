Prima pagină » Actualitate » Ponta acuză Bruxelles-ul că tratează România ca pe o „colonie”. Reacție dură după ce PPE și Renew au cerut blocarea a 770 de milioane de euro din PNRR

Ponta acuză Bruxelles-ul că tratează România ca pe o „colonie”. Reacție dură după ce PPE și Renew au cerut blocarea a 770 de milioane de euro din PNRR

Olga Borșcevschi
Ponta acuză Bruxelles-ul că tratează România ca pe o „colonie”. Reacție dură după ce PPE și Renew au cerut blocarea a 770 de milioane de euro din PNRR
Galerie Foto 6
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Fostul premier PSD Victor Ponta a reacționat dur, după ce liderii Partidului Popular European (PPE) și Renew Europe i-au cerut președintelui Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, să blocheze plata a 770 a milioane de euro din PNRR către România. Potrivit Politico, aceștia susțin că așa-numitul „amendament Fritz”, validat de Curtea Constituțională, ar încălca statul de drept și legislația europeană. Ponta acuză că România este tratată drept o „colonie”, iar amenințarea cu blocarea fondurilor europene reprezintă o formă de presiune politică.

În centrul sesizării se află așa-numitul „amendament Fritz”, introdus de o majoritate PSD-AUR la legea integrității și validat recent de Curtea Constituțională. Măsura prevede încetarea de drept a mandatului aleșilor locali și demnitarilor găsiți în conflict de interese sau incompatibilitate anterior intrării în vigoare a noii legi.

Sondaj Gândul

Ești de acord cu tăierea burselor sociale pentru elevi de către Guvernul Bolojan?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Ponta critică perspectiva blocării fondurilor din PNRR pentru România

„Hai că au ieșit STĂPÂNII lui Fritz și ai USR la luptă pe față! Când este vorba despre Gauleiterul Fritz și despre Sturmbannführerii din USR, nu se mai prefac că le pasă de statul de drept, de regulile europene și de toate celelalte ipocrizii și minciuni pe care le folosesc pentru a prosti «focile europene». Acum vin direct cu pumnul și bâta peste noi”, a scris Victor Ponta, marți, pe Facebook.

Presiuni de la Bruxelles

Potrivit fostului premier PSD, România este tratată drept o „colonie”, iar amenințarea cu blocarea fondurilor europene reprezintă o formă de presiune.

„Gata: cum își permit nenorociții aceia de români să se ia de oamenii lor?! Păi, Fritz și USR le dau miliarde de euro celor de la Rheinmetall, le dau bani pentru Ucraina și urmează să le dea companiile din energie. Ce le pasă lor de legile și de hotărârile judecătorești din România? Vax albina!

Ce contează Nicușor Dan? Ce contează PNL și UDMR, care sunt membre ale PPE, dar au votat legea ANI? Ce contează că nimeni nu ar îndrăzni să spună în Germania că un politician condamnat de un judecător trebuie să rămână în funcție?

Este ceva clasic în istorie: noi suntem colonia lor și nu avem voie să ne atingem de cei trimiși de ei să ne spolieze, pentru că suntem imediat sancționați «cu fermitate»!”, a explicat el.

Ponta

Ponta

În finalul mesajului, Ponta a făcut o paralelă cu alegerile prezidențiale din 2014, câștigate de Klaus Iohannis

„Poate că acum înțelegeți cu toții cum a câștigat Klaus Iohannis alegerile din 2014, tocmai când România devenea independentă economic și politic. Și poate că acum ne ajung atâta umilință și atâta jaf și îi izgonim pe toți „arendașii” care ne spoliază sub protecția stăpânilor lor de la Bruxelles!”, a adpugat el.

Ce solicită Weber și Hayer de la Comisia Europeană

În scrisoare, Weber și Hayer spun că Comisia ar trebui să joace un rol activ în protejarea statului de drept în România: „Respectarea valorilor europene și a statului de drept ar trebui să fie o condiție absolută pentru accesarea fondurilor UE, inclusiv a fondurilor din cadrul RRF, în orice stat membru”.

„Vă îndemnăm să precizați fără echivoc că plata fondurilor din cadrul RRF este condiționată de implementarea acestor reforme în deplină conformitate cu principiile statului de drept, dreptul Uniunii Europene, standardele europene în materie de drepturile omului și recomandările Comisiei de la Veneția”, spun cei doi.

„Considerăm că un astfel de semnal din partea Comisiei ar oferi un stimulent decisiv Parlamentului României pentru a-și reconsidera poziția, evitând astfel riscul pierderii a 770 de milioane de euro din fonduri nerambursabile europene și contribuind la finalizarea cu succes a reformelor din cadrul RRF în România”, mai spune scrisoarea.

Scrisoarea PPE și Renew pentru Ursula von der Leyen

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

REACȚIE Alexandru Rogobete cere demisia urgentă a șefului CNAS. „Accesul la medicamente nu este o falsă criză”
13:59
Alexandru Rogobete cere demisia urgentă a șefului CNAS. „Accesul la medicamente nu este o falsă criză”
ENERGIE Cunoscut analist economic desființează reducerea accizei la motorină: „Ce am luat pe mere am dat pe pere”. Inflația va crește în comtinuare
13:31
Cunoscut analist economic desființează reducerea accizei la motorină: „Ce am luat pe mere am dat pe pere”. Inflația va crește în comtinuare
ANCHETĂ Consecinţele războiului din Ucraina asupra României: 159 de mine descoperite,129 de drone căzute, 11 drone distruse
13:13
Consecinţele războiului din Ucraina asupra României: 159 de mine descoperite,129 de drone căzute, 11 drone distruse
ALERTĂ Cod galben de viituri în 19 județe din România, emis de hidrologi până miercuri la miezul nopții. Ce zone sunt vizate de atenționări
13:11
Cod galben de viituri în 19 județe din România, emis de hidrologi până miercuri la miezul nopții. Ce zone sunt vizate de atenționări
ACTUALITATE Șeful grupării care asigura transportul în Europa al drogurilor albanezilor, denumit „Matrix”. Numele său nu apare în actele oficiale
12:54
Șeful grupării care asigura transportul în Europa al drogurilor albanezilor, denumit „Matrix”. Numele său nu apare în actele oficiale
NEWS ALERT Accident grav în București: Un tânăr de 17 ani, băut și fără permis, a lovit 5 mașini. Mai multe persoane au ajuns la spital
11:45
Accident grav în București: Un tânăr de 17 ani, băut și fără permis, a lovit 5 mașini. Mai multe persoane au ajuns la spital
Mediafax
Atacul lui Radu Oprea la adresa lui Miruță: „Se laudă nevoie mare cu vrednicia lui de la UM Sadu”
Digi24
„Femeile luptă la fel de bine ca bărbații”. Fostul trimis special al SUA, Keith Kellogg, susține extinderea mobilizării în Ucraina
Cancan.ro
Otnielei i-a cășunat rău pe Costeluș! Moștenitorul averii de 250 mil. € s-a lăsat greu
Prosport.ro
David Popovici i-a cerut lui Ilie Bolojan banii pentru sportivii medaliați la Jocurile Olimpice. Acum, a apărut o petiție online
Adevarul
Cordonul sanitar împotriva populiștilor se fisurează. De ce partidele tradiționale ajung să colaboreze cu radicalii
Mediafax
Rusia poate prelua active fizice și financiare după atacurile Ucrainei. Decretul, semnat de Putin
Click
Un român spune adevărul despre viața în Anglia, după 12 ani. Câți bani îi trebuie unei familii pentru un trai decent: „Fără copii, doar soț și soție”
Digi24
Comisia Europeană, îndemnată să blocheze fondurile din PNRR din cauza „amendamentului Fritz”
Cancan.ro
Soția bogătașului Don Pepe cere în instanță bani de la EX: ”Anturajul în care ne învârtim este unul de oameni de afaceri înstăriți”
Ce se întâmplă doctore
Recunoști fetița din imagine? Micuța cu breton și zâmbet larg a crescut și a devenit soția unui cântăreț celebru din România
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Mulți șoferi nu știu că frâna mașinii are o funcție ascunsă. Ce este „auto hold” și cum funcționează?
Descopera.ro
Ce ascundea o peșteră de la Marea Neagră veche de 13.000 de ani
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Soţia: – Am luat 200 de euro din buzunarul de la vestă
Descopera.ro
Descoperire istorică pentru fizica modernă! Ce au observat oamenii de știință pentru prima dată?
REACȚIE Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, numără centralele care ar fi trebuit să ne salveze de criza energetică
13:56
Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, numără centralele care ar fi trebuit să ne salveze de criza energetică
FLASH NEWS Un avion militar al Statelor Unite a aterizat în secret la Moscova. Ce speculații au apărut în urma vizitei misterioase
13:52
Un avion militar al Statelor Unite a aterizat în secret la Moscova. Ce speculații au apărut în urma vizitei misterioase
FLASH NEWS Cine îl va înlocui pe Claudiu Năsui în Parlamentul României, după ce a acceptat un post de ministru la Chișinău
13:47
Cine îl va înlocui pe Claudiu Năsui în Parlamentul României, după ce a acceptat un post de ministru la Chișinău
NEWS ALERT Cazul NORDIS extins cu încă aproape 15 milioane de euro prejudiciu și o nouă plajă de fapte. 50 de noi plângeri analizate de DIICOT
13:45
Cazul NORDIS extins cu încă aproape 15 milioane de euro prejudiciu și o nouă plajă de fapte. 50 de noi plângeri analizate de DIICOT
CONTROVERSĂ Vasile Blaga a apărut dezbrăcat în fața colegilor, în timpul dezbaterilor despre împușcarea urșilor, în Parlament. Apariția i-a scandalizat pe parlamentari
13:41
Vasile Blaga a apărut dezbrăcat în fața colegilor, în timpul dezbaterilor despre împușcarea urșilor, în Parlament. Apariția i-a scandalizat pe parlamentari
FLASH NEWS Fostul președinte al Armeniei, Robert Kocharyan, și fiul său au fost arestați. Ce acuzații li se aduc
13:21
Fostul președinte al Armeniei, Robert Kocharyan, și fiul său au fost arestați. Ce acuzații li se aduc

Cele mai noi

Trimite acest link pe