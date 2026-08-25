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Directorul Salvamont Brașov cere Guvernului Bolojan să intervină și acuză că se confruntă cu penalizări bugetare. „Persoanei care apelează 112 nu i se poate spune că programul s-a încheiat”

Directorul Salvamont Brașov cere Guvernului Bolojan să intervină și acuză că se confruntă cu penalizări bugetare. „Persoanei care apelează 112 nu i se poate spune că programul s-a încheiat”
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Directorul Salvamont Brașov cere Guvernului Bolojan să intervină și acuză că se confruntă cu penalizări bugetare. Există deficit de personal, iar reprezentantul Salvamont atrage atenția și asupra problemelor de ordin financiar.

Sebastian Marinescu, directorul Salvamont Brașov și vicepreședinte al Salvamont România, cere sprijin concret din partea statului pentru salvatorii montani. El atrage atenția asupra problemelor financiare și a lipsei de personal din sistemul național de salvare montană.

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Serviciile publice Salvamont sunt finanțate, în prezent, integral din bugetele locale și județene. În acest sens, sistemul creează diferențe între județele montane și cele de câmpie. Județele care au zone montane suportă costurile unui serviciu de urgență esențial. Sebastian Marinescu spune că muntele este o resursă pentru România și nu ar trebui să devină o „povară” financiară pentru aceste județe.

„Muntele este o resursă importantă pentru România, dar nu ar trebui să devină o penalizare bugetară pentru județele care îl au în administrare”, spune Sebastian Marinescu.

De altfel, o altă problemă este indicată de șeful Salvamont Brașov, și anume că se confruntă cu un deficit major de personal. Deși sunt necesari cel puțin 6 salvatori într-o formație, pentru permanență ar fi nevoie de aproximativ 30 de oameni. La nivel național, necesarul de personal este acoperit în proporție de doar 17,85%. Răspunsul de 100% la apelurile 112 este posibil datorită „efortului excepțional” al angajaților și al voluntarilor.

Grilă națională unitară și compensații pentru intervenții în condiții extreme

De asemenea, este solicitată plata orelor suplimentare, în locul timpului liber compensatoriu, iar măsura ar putea evita lipsa salvatorilor din ture. Este cerută și majorarea sporului pentru condiții periculoase, plafonat acum la suma de 300 de lei pe lună. Reprezentantul Salvamont propune o grilă națională unitară și compensații pentru intervențiile în condiții extreme.

Soluția propusă este un parteneriat real între Guvern și administrațiile locale, spune Directorul Salvamont Brașov. Salvamont propune ca statul să asigure o finanțare separată pentru personalul operativ, inclusiv pentru salarii, sporuri, ore suplimentare și asigurări. Consiliile județene ar urma să se ocupe în continuare de dotarea și dezvoltarea serviciilor.

„Persoanei care apelează 112 nu i se poate spune că programul s-a încheiat sau că salvatorul se află în recuperare. (…) A venit momentul ca efortul salvatorilor să fie susținut printr-un cadru care să permită funcționarea normală, sigură și predictibilă a serviciilor Salvamont”, a concluzionat Marinescu, arată Brasov.net.

Sursă foto: Facebook Salvamont Brașov (imagini surprinse în timpul intervențiilor)

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