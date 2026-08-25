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Un politician german vrea să organizeze o petrecere pentru swingeri la primărie. 50 de persoane s-au înscris deja

Un politician german vrea să organizeze o petrecere pentru swingeri la primărie. 50 de persoane s-au înscris deja
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Un consilier local din Mannheim, Germania, propune organizarea unei petreceri pentru swingeri chiar în sediul primăriei. Aproximativ 50 de persoane și-au manifestat deja interesul, însă administrația locală spune că are „îndoieli considerabile” privind legalitatea și fezabilitatea proiectului.

Petrecere pentru swingeri, propusă la primăria din Mannheim

Julien Ferrat, consilier local în vârstă de 35 de ani și membru al grupării locale „Die Mannheimer”, a propus organizarea unei petreceri dedicate comunității swinger chiar în clădirea primăriei, potrivit gbnews.

Inițiativa face parte, potrivit politicianului, dintr-un proiect mai amplu prin care Mannheim ar putea deveni o destinație pentru turismul FKK (practica nudismului recreativ) și swinger.

Ferrat dă ca exemplu localitatea franceză Cap d’Agde, una dintre cele mai cunoscute destinații europene pentru naturism și turismul destinat comunității swinger.

50 de persoane interesate de proiectul swinger din Mannheim

Politicianul susține că aproximativ 50 de persoane l-au contactat și s-au arătat interesate de eveniment. Ferrat spune că urmează să stabilească exact câți dintre cei care și-au exprimat interesul sunt dispuși să participe și care ar fi dimensiunea evenimentului.

„În acest moment, accentul se pune pe identificarea cetățenilor care m-au contactat și care sunt cu adevărat interesați”, a declarat el, potrivit presei germane.

Consilierul a afirmat că unii dintre cei care l-au contactat fac parte din comunitatea locală a swingerilor și că intenționează să se întâlnească personal cu o parte dintre aceștia.

Ferrat a mers însă și mai departe în descrierea proiectului, afirmând că „relațiile sexuale de grup cu membrii consiliului local ar reprezenta culmea apropierii de cetățeni”.

Politicianul vrea să transforme Mannheim într-o destinație pentru swingeri

Propunerea nu vizează doar organizarea unei singure petreceri. Ferrat susține că Mannheim ar putea dezvolta o zonă dedicată naturismului și comunității swinger, după modelul Cap d’Agde.

În opinia sa, un astfel de proiect ar avea două obiective: reducerea tabuurilor legate de acest stil de viață și atragerea turiștilor.

„Pe de o parte, este vorba de a face ca stilul de viață swinger să fie mai puțin tabu. Pe de altă parte, este pentru a promova viziunea mea privind un paradis nudist și swinger în Mannheim, similar cu Cap d’Agde”, a spus consilierul.

Ferrat susține că proiectul ar putea avea și beneficii economice pentru oraș, prin atragerea turiștilor și a veniturilor generate de aceștia. Într-o propunere anterioară, politicianul a estimat că un asemenea proiect ar putea aduce milioane de euro anual la bugetul local.

Primăria spune că proiectul nu este aprobat

Administrația din Mannheim nu și-a dat acordul pentru organizarea evenimentului. O purtătoare de cuvânt a primăriei a declarat că, pe baza informațiilor disponibile în prezent, există „îndoieli considerabile cu privire la admisibilitatea și fezabilitatea planurilor menționate”.

Autoritățile precizează că Ferrat nu a depus încă o solicitare oficială pentru organizarea evenimentului. Primăria urmează să analizeze propunerea abia după depunerea unei cereri complete și a tuturor informațiilor necesare.

Ferrat a mai promovat o inițiativă controversată

Nu este prima dată când Julien Ferrat atrage atenția printr-o inițiativă legată de naturism și comunitatea swinger. În 2025, consilierul a promovat o excursie la Cap d’Agde, în Franța, pe care a prezentat-o drept o „călătorie de formare politică”. Destinația este cunoscută pentru zona sa naturistă.

Potrivit SWR, peste 30 de persoane și-au manifestat atunci interesul, iar grupul care a participat în cele din urmă la excursie a avut 28 de persoane.

Ferrat a folosit ulterior experiența pentru a-și susține ideea că Mannheim ar putea dezvolta propriul model de turism destinat naturismului și comunității swinger.

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