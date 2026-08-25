Gazetarul Cristian Tudor Popescu avertizează că blocajul privind noua Lege a salarizării ar putea avea efecte mult mai mari decât pierderea celor 770 de milioane de euro din PNRR. CTP susține că România riscă să piardă și încrederea piețelor financiare, iar „salariile și pensiile nu se vor mai putea plăti”, dacă Legea salarizării nu va fi adoptată până pe 31 august.

Reacția gazetarului vine în ultimele zile în care partidele mai pot ajunge la un acord privind Legea salarizării. Reforma este jalon în PNRR. De îndeplinirea lui depind aproximativ 770 de milioane de euro.

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CTP afirmă că miza nu se oprește însă la fondurile europene care ar putea fi pierdute.

„România, din lac în Marea Neagră.

Mai bine fără 770 milioane euro, decât să avem o lege a salarizării care nu crește salariile, ba chiar le micșorează, zic sindicatele, PSD, AUR, UDMR cu trompetele lor. Ce nu conștientizează toți aceștia este că nu „doar” vom pierde cele 770 milioane, ci, mai mult ca sigur, în urma ratării PNRR, agențiile de rating vor degrada România la categoria Junk, nerecomandată investitorilor și împrumutătorilor internaționali. Astfel, salariile și pensiile nu că nu vor crește, nu se vor mai putea plăti”, a scris CTP marți, 25 august, pe Facebook.

Negocieri fără rezultat. Legea Salarizării, în aer

Președintele Nicușor Dan a convocat marți, 25 august, o nouă rundă de discuții cu liderii PSD, PNL, USR și UDMR.

Liderii partidelor nu au ajuns până acum la un acord, iar timpul pentru adoptarea și promulgarea legii este foarte scurt. În lipsa unui acord, România riscă să nu îndeplinească la timp jalonul din PNRR, ceea ce ar putea duce la pierderea a 770 de milioane de euro.