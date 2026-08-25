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Cum arată tronsonul cu probleme de pe Autostrada Transilvania, după ce stadiul lucrărilor a trecut de 80%

Cum arată tronsonul cu probleme de pe Autostrada Transilvania, după ce stadiul lucrărilor a trecut de 80%
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Au fost publicate noi imagini surprinse pe tronsonul cu probleme de pe Autostrada Transilvania, după ce stadiul fizic al lucrărilor a trecut de 80%. Reprezentanții companiei de construcții care se ocupă de tronson susțin că echipele au finalizat sistemul de pământ armat din zona Marca și terasamentele de pe câmpul petrolier.

Pe tronsonul Suplacu de Barcău – Chiribiș al Autostrăzii Transilvania, lucrările avansează. Echipele au finalizat sistemul de pământ armat din zona Marca și terasamentele din zona câmpului petrolier. Acum se lucrează la fundația din balast stabilizat și la înlocuirea aparatelor de reazem ale viaductului. Stadiul lucrărilor pe tronsonul Suplacu de Barcău – Chiribiș ajunsese la 82,02% la începutul lunii august 2026, potrivit Arena Construcțiilor.

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Cum arată tronsonul cu probleme de pe Autostrada Transilvania, după ce stadiul lucrărilor a trecut de 80%

Cum arată tronsonul cu probleme de pe Autostrada Transilvania, după ce stadiul lucrărilor a trecut de 80%

Cum arată tronsonul cu probleme de pe Autostrada Transilvania

„Pe sectorul Suplacu de Barcău – Chiribiș al Autostrăzii Transilvania (A3), echipele noastre au finalizat sistemul de pământ armat din zona Marca și terasamentele de pe câmpul petrolier. În această etapă, lucrările continuă la fundația din balast stabilizat și la înlocuirea aparatelor de reazem ale viaductului peste lacul de acumulare Suplacu de Barcău”, au transmis reprezentanții companiei de construcții, arată Ziua de Cluj.

Lucrările pe tronsonul Suplacu de Barcău – Chiribiș au fost abandonate în 2013, după rezilierea contractului cu Bechtel. La acel moment, lotul era construit în proporție de aproape 50% și includea și o parte din viaductul de 1,8 kilometri de pe lacul de acumulare. Contractul pentru finalizarea tronsonului a fost semnat cu firma Construcții Erbașu în noiembrie 2023, iar lucrările au început în ianuarie 2025.

De asemenea, Asociația Pro Infrastructură estimează că circulația pe tronsonul Chiribiș – Suplacu de Barcău al A3 nu va fi deschisă mai devreme de sfârșitul lunii septembrie. Într-un scenariu mai pesimist, inaugurarea ar putea fi amânată până în octombrie.

Un alt tronson a fost deschis circulației

De altfel, vă reamintim că un nou tronson al Autostrăzii Transilvania a fost deschis circulației pe 11 august 2026. Este vorba despre cei 12,24 kilometri dintre Zimbor și Poarta Sălajului. Șoferii pot intra pe autostradă prin nodurile rutiere Zimbor și Românași. Deschiderea a avut loc în prezența conducerii CNAIR și a ministrului interimar Radu Miruță. Mai multe detalii AICI.

Sursă foto: capturi video Youtube – Construcții Erbașu

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