Într-o ediție specială a emisiunii Ai Aflat!, jurnalistul Ionuț Cristache și invitații săi, Sorina Matei și Marius Tucă, au comentat pe marginea legăturii dintre lipsa presei alternative în România și legitimarea puterii prin frică. Studiu de caz: presa alternativă de peste Ocean, care a contribuit esențial la câștigarea de către Donald Trump a unui al doilea mandat de președinte.

Proaspăt alăturată echipei Gândul, Sorina Matei, jurnalistă de investigații cu o vastă experiență în presa centrală, a remarcat că spre deosebire de America, România se confruntă cu lipsa presei alternative, astfel încât narativul oficial este apriori cel valid. Presa a renunțat la întrebările dificile pentru putere în studiourile de televiziune, a remarcat Sorina Matei. Mai mult, în România, presa toacă opoziția, nu puterea. Spre comparație, peste Ocean, canalele alternative sunt extrem de urmărite și i-au adus lui Trump cel de-al doilea mandat de președinte.

„Aș mai rămâne puțin pe presă, pentru că ce am văzut eu ca fenomen în Statele Unite este presa alternativă, canalele pe cablu, ceea ce nu vedeai pe canalele pe cablu. Dacă vroiai să îl urmărești pe Trump (n.r. – în campania sa electorala din 2024) nu puteai. Trebuia să-l urmărești pe sursele alternative, pe X, pe Twitter, pe Telegram, pe Rumble, tot Partidul Republican e pe Rumble”.

De asemenea, jurnalista a comentat cenzura cu care se confruntă colegul de breaslă Marius Tucă din partea TikTok și motivele din spatele cenzurii. „Europa se teme de TikTok, deci de presa liberă. Ceea ce nu poți să controlezi e un potențial dușman al tău. Se guvernează prin frică”, a conchis jurnalista Gândul.