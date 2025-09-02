Robert Turcescu îl compară pe Ilie Bolojan cu Emil Boc: „Se va întoarce în funcție în administrația locală”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Ai aflat! cu Ionuț Cristache”, Robert Turcescu a vorbit despre poziția lui Ilie Bolojan în politica românească și despre previziunile sale privind viitorul acestuia, pe care îl vede revenind în administrația locală. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Ionuț Cristache.
Robert Turcescu afirmă că Ilie Bolojan se pricepe la un singur lucru: administrația locală. În opinia sa, Bolojan este comparabil cu un chirurg specializat exclusiv pe un tip de intervenție, un profesionist în domeniul său, dar fără expertiză în alte arii conexe, necesare pentru conducerea la nivel național.
„Eu vreau de la domnul Bolojan să iasă la un moment dat și să ne vorbească, de exemplu, despre acești termeni savanți în care a încercat să prezinte astăzi, pentru că el a fost astăzi în conferință de presă. Știi de ce? Pentru că era singurul subiect în care omul se simte stăpân pe el și se simte confortabil. Știi care e? Administrația locală. Acest domn este ca un chirurg care n-a operat în viața lui decât genunchi. El asta o știe. Dacă îl pui să umble să opereze la umăr, o operație de apendicită, ceva în regim de urgență, se încurcă, taie, te omoară. Dar dacă vine vorba de genunchi, e în stare să-ți vorbească și să opereze genunchi, ore în șir. I s-a și servit pe tavă acest moment în care, vezi doamne, el a venit cu reforma administrației locale. După ce pleacă din funcția de senator, se va întoarce într-o funcție din asta de ceva local. O să se ducă la Oradea. Ca Boc.”
Jurnalistul preconizează că Ilie Bolojan va urma modelul actualului primar al Clujului, Emil Boc, și că, după ce va ocupa o funcție importantă în stat, se va întoarce în administrația locală.
„Boc, când a ieșit cât de cât, a fost prim-ministru, înțelegi, a băgat, are fonduri, după cum știm, către Cluj, s-a dus acolo, s-a înscăunat la Cluj, și dacă vrea să moară din funcția de primar al Clujului, o să fie catafalc cu steagul tricolor în continuare, și o să dea cu ultima mână tremurândă ultima semnătură pentru metrou. Așa, așa și cu Bolojan. El zice: stau acum la guvern, fac pe reformatorul. O să vezi că după perioada în care pleacă de la guvern, România va fi într-o situație mai proastă decât atunci când a venit… Sunt, doamne, în această țară oameni care îl aveau pe Ilie Bolojan și l-ar ține așa în brațe, că li se pare că este eroul eroilor? Acești oameni vor constata, da, că am avut de-a face cu un provincial a cărui singură chestiune de cunoștințe extraordinare, și nu zic nu, probabil că le are după atâția ani când stai într-un scaun de administrație locală, este că știe pe astea cu primăriile, cu tevile, dar nu asta face premierul României. Premierul României este cel care îmi spune mie, de exemplu, și asta mă enervează: cum fac eu, bă, să-i întorc în țară pe români, nu cum aduc asiatici la muncă în România?”