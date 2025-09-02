Robert Turcescu îl compară pe Ilie Bolojan cu Emil Boc: „Se va întoarce în funcție în administrația locală”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Ai aflat! cu Ionuț Cristache”, Robert Turcescu a vorbit despre poziția lui Ilie Bolojan în politica românească și despre previziunile sale privind viitorul acestuia, pe care îl vede revenind în administrația locală. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Ionuț Cristache.

Robert Turcescu: „Bolojan se va întoarce într-o funcție locală, la fel lui Boc”

Robert Turcescu afirmă că Ilie Bolojan se pricepe la un singur lucru: administrația locală. În opinia sa, Bolojan este comparabil cu un chirurg specializat exclusiv pe un tip de intervenție, un profesionist în domeniul său, dar fără expertiză în alte arii conexe, necesare pentru conducerea la nivel național.

„Eu vreau de la domnul Bolojan să iasă la un moment dat și să ne vorbească, de exemplu, despre acești termeni savanți în care a încercat să prezinte astăzi, pentru că el a fost astăzi în conferință de presă. Știi de ce? Pentru că era singurul subiect în care omul se simte stăpân pe el și se simte confortabil. Știi care e? Administrația locală. Acest domn este ca un chirurg care n-a operat în viața lui decât genunchi. El asta o știe. Dacă îl pui să umble să opereze la umăr, o operație de apendicită, ceva în regim de urgență, se încurcă, taie, te omoară. Dar dacă vine vorba de genunchi, e în stare să-ți vorbească și să opereze genunchi, ore în șir. I s-a și servit pe tavă acest moment în care, vezi doamne, el a venit cu reforma administrației locale. După ce pleacă din funcția de senator, se va întoarce într-o funcție din asta de ceva local. O să se ducă la Oradea. Ca Boc.”

Robert Turcescu: „După perioada în care pleacă de la guvern, România va fi într-o situație mai proastă decât atunci când a venit”

Jurnalistul preconizează că Ilie Bolojan va urma modelul actualului primar al Clujului, Emil Boc, și că, după ce va ocupa o funcție importantă în stat, se va întoarce în administrația locală.