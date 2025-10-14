Robert Turcescu ironizează imaginile cu Ionuț Moșteanu pe trotinetă, în sediul USR-ului: „Rucsăcel, trotinetă, matcha, sunt niște gingași”

Robert Turcescu a comentat la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”, imaginile în care Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, s-a plimbat pe trotinetă în sediul USR-ului.

„Este generația asta crescută cu căștile în urechi pentru care realitate trebuie filtrată prin ceva, prin ecran… Pentru mine ăștia nu reprezinta o surpriză. Există un întreg ecosistem politic populat cu astfel de personaje.

Mă uit că nu era nimeni acolo… Pariu că e băutor de Matcha… O să facem la un moment dat o divizie de trotinetiști. Dinozaurii din MApN l-au mirosit imediat. Toți au chestia asta rucsăcel, trotinetă, matcha, sunt niște gingași”, au fost observațiile lui Robert Turcescu.

