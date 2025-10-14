Robert Turcescu: „Istoria politică al lui Ludovic Orban îl leagă de zona germană de putere”

Robert Turcescu a analizat la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Crstache”, „reinventarea”, ca om politic a lui Ludovic Orban, ca actual consilier pe probleme interne al lui Nicușor Dan.

„Istoria politică a dnului. Orban îl leagă prin multe fire văzute și nevăzute de zona germană de putere. Are niște legături interesante pe această filiere și am putea să asistăm din partea lui Ludovic în poziția de consilier pe chestiuni de politică internă la Cotroceni la un soi de așezare în balanță a influenței pe care francezii o au la nivelul Guvernului prin montarea lui Ilie Bolojan. Prezența lui la momentul la care a trebuit lângă Iohannis”, a precizat Turcescu.