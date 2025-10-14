Robert Turcescu: „Mulți suspină după Kovesi. Nicușor Dan se pregătește să-i întindă covorul roșu”

Robert Turcescu a comentat la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache” momentul în care Laura Codruța Kovesi nu va mai fi șefa Parchetului European, după ce îi va expira contractul în primăvara anului viitor. Jurnalistul a precizat că aceasta va fi întâmpinată „cu covorul roșu” de către actuala putere politică.

„Eu simt că mulți oftează de dor după Kovesi, mai ales că este „simbolul luptei împotriva corupției”. Ea va salva țara. Mă gândesc că Nicușor Dan începe să întindă deja un fel de covor roșu. Trăim într-o butaforie politică. Actorii sunt aceiași, nu s-a întâmplat nimic. Kovesi poate să facă și un partid. Ea a crescut un electorat care este la momentul ăsta pe baricade. Oricând ar fi nevoie de Kovesi, din punctul lor de vedere”, a declarat Turcescu.

