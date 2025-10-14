Robert Turcescu: „Nicușor Dan nu are nicio legătură cu ceea ce se întâmplă în România reală”

Robert Turcescu a comentat, la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”, propunerea președintelui Nicușor Dan ce presupune ca Serviciile Române de Informații să se implice în lupta împotriva corupției. Jurnalistul a precizat că liderul de la Cotroceni „nu are legătură cu ceea ce se întâmplă în România reală”.

„El nu are nicio legătură cu ceea ce se întâmplă în România reală. Să spui că totul este în regulă în coaliție, în contextul în care propriul tu consilier Ludovic Orba a transmis PSD-ului că va fi scos de la guvernare dacă se mai comportă astfel. Asta ne arată că omul Nicușor Dan este total rupt de realitate. El nu înțelege ce se întâmplă în România.

Serviciile l-au împachetat pe Nicușor Dan. Realitatea pe care o știe Nicușor Dan este realitatea pe care o vede prin ochii Serviciilor”, a declarat Robert Turcescu.