În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache”, Doru Bușcu, ziarist, a vorbit despre scandalul ce îl vizează pe Piedone. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Ionuț Cristache.

Invitat la emisiunea lui Ionuț Cristache, Doru Bușcu a vorbit despre scandalul lui Piedone. După ce fostul primar a fost acuzat de trafic de influență, acesta a fost și concediat din funcția de Președinte ANPC. În acest context, Bușcu susține că toate acestea sunt doar avertismente adresate lui Piedone. Ziaristul ridică și problema unei lipse de profesionalism în cadrul anchetatorilor. Acesta susține că dacă nu sunt doar avertismente, înseamnă că procurorii sunt simpli amatori. Bușcu ridică și problema timpului. De ce au fost făcute înregistrări încă din martie, dar cazul s-a deschis la finalul lunii iulie. Ca o concluzie, acesta susține că este cu siguranță un caz politic. Au decis să îl avertizeze încă de acum, ca să nu fie o mișcare flagrantă în posibila viitoare campanie. Piedone, spune ziaristul, poate fi întors asemenea spionilor prinși în misiune. Ca o comparație, Bușcu spune că Piedone este la fel ca Ponta. Ambii sunt populari și câștigă voturi pe această popularitate.

„Ce primește acum Piedone sunt avertismente, sunt străvezii. Sunt doar avertismente. Sau, la extrema cealaltă, sunt atât de neprofesionalizați, atât de amatori, încât, după mintea lor, ăsta e un dosar suficient de acoperitor. Asta arată că este un caz politic. Zice că în martie era altă configurație. Da, și-au zis bă, îl avem pe ăsta, hai să, hai să-l lăsăm un pic. Șefu’, ce facem? Ce facem cu el? De ce să-l săltăm în campania electorală când vom fi acuzați că influențăm democrația. Hai s-o luăm din timp, de acum, să-i legăm o pietricică, o biluță de picior, să vedem dacă cum evoluează. Că Piedone poate să fie întors precum spionii care sunt prinși, întorși și spionează sau lucrează în favoarea inamicului. Așa și Piedone poate fi spectaculos achitat, scos de sub povara asta și să i se traseze o altă emisiune electorală. Pe el nu-l deranjează. Gândacii nu au culoare politică. Piedone poate să răstoarne tarabele cu carne stricată în favoarea oricărui partid. Piedone, ca și Ponta, are capacitatea de a strica jocurile politice ale oricui, în orice moment. Au un tip de popularitate care este utilizabilă oricând. Ponta știm că a fost un premier care în mandatul lui a avut, cel puțin pe parametri economici un succes. Este bine văzut de populație. A fost și tânăr și a avut o abilitate de a-și comunica imaginea prin canalele lui Sebi și ale celorlalte televiziuni pe vremea când le era prieten. Și are o popularitate mare. Are o notorietate mare și când intră într-un joc, păcălește un banc de pești care se duc după el. El a venit, l-a scos pe Crin din cărți, pe Antonescu, a intrat, i-a luat partea din PSD, care, atribuită lui Crin, l-ar fi făcut președinte. Piedone, la fel, s-a băgat la Capital, a încurcat niște lucruri, a ieșit.”, a explicat ziaristul.