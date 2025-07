Silviu Predoiu: Este o problemă că Dragoș Anastasiu a ajuns acolo

„Este o problemă că președintele Nicușor Dan, cel mai informat român, nu a fost la curent cu legăturile fostului vicepremier Dragoș Anastasiu cu lumea interlopă?” – este întrebarea lui Ionuț Cristache pentru Silviu Predoiu, fostul șef al SIE.

Silviu Predoiu, care a candidat la alegerile prezidențiale recent, a declarat:

„Este o problemă că domnul Dragoș Anastasiu a ajuns acolo. Eu dacă vreau să vă aduc să lucrați pentru mine, trebuie să am o bază să verific. Am o discuție cu dumneavoastră. Vreau să stăm de vorbă mai întâi ca să nu avem surprize ulterioare. Un interviu ca de personal. O discuție liberă. Eu aș vrea să văd de la Bolojan, care l-a adus drept consilier prezidențial, că a avut o discuție detaliată, dar că nu i-a spus nimic. Consider că „m-a mințit”. Vorbim despre servicii. Ca să facă o căutare, trebuie să aibă și o solicitare”.

Vezi ediția completă pe YouTube Gândul