Sorin Grindeanu: „Angajarea răspunderii în Guvern trebuie să fie o EXCEPȚIE”

Într-o ediție a emisiunii „Ai aflat! cu Ionuț Cristache”, Sorin Grindeanu a explicat că angajarea răspunderii guvernamentale asupra proiectelor legislative ar trebui să rămână un instrument excepțional, nu o practică obișnuită. Urmăriți aici emisiunea integrală.

„Este un exercițiu care ar trebui să fie folosit tot mai rar. Această angajare a răspunderii ar trebui să fie o excepție. Am spus încă de la primul pachet că aș îndemna Guvernul să folosească angajarea răspunderii doar ca excepție, exact acesta a fost termenul. Am transmis primului ministru că acest instrument trebuie folosit doar în mod excepțional. Au existat argumente solide și din partea dânsului, cele legate de parcursul relativ mai scurt până la adoptare. eram sub presiune din partea Uniunii Europene să corectăm sau să aplicăm anumite măsuri fiscale rapid, eram contratimp. Ar fi trebuit să fie un singur pachet, însă din punct de vedere constituțional, fiind pe domenii diferite, ar fi existat riscuri de neconstituționalitate și procedură, nu neapărat pe conținut. Dacă am fi tratat totul într-un singur pachet, riscau să fie respinse,” a spus Grindeanu.