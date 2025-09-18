Ștefan Popescu: „Franța e mai mult orientată către intern decât către extern. Guvernul Lecornu va avea mandat limitat. Macron e de VINĂ pentru tot”

În cadrul emisiunii Ai aflat! cu Ionuț Cristache, Ștefan Popescu a vorbit despre criza politică și economică prin care trece Franța, pe fondul eșecurilor mandatului lui Emmanuel Macron. Urmăriți aici emisiunea integrală.

„Ne obișnuim cu Franța reacționară, revoluționară, socială, socialistă. Dar nu putem să nu remarcăm că totul se întâmplă pe baza unui eșec fundamental al mandatului lui Macron. Economic, social, cum vrem să o luăm, răul în Franța are un chip și un nume”, a remarcat Cristache.

Popescu consideră că actualul guvern condus de Sébastien Lecornu este unul de tranziție și nu va rezista până la alegerile prezidențiale din 2027.

„Să nu aveți impresia că va dura până în aprilie 2027 la alegeri. Putem avea o nouă dizolvare a Adunării Naționale sau alt guvern până atunci”, a spus el.

În opinia sa, scena politică franceză se pregătește de o schimbare radicală: