Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Ștefan Popescu: „Trebuia să se dea un comunicat de condamnare a uciderii lui Charlie Kirk. A fost o GREȘEALĂ a României”

Ștefan Popescu: „Trebuia să se dea un comunicat de condamnare a uciderii lui Charlie Kirk. A fost o GREȘEALĂ a României”

Bianca Dogaru
18 sept. 2025, 16:11, Ai Aflat! cu Ionuț Cristache
Ștefan Popescu: „Trebuia să se dea un comunicat de condamnare a uciderii lui Charlie Kirk. A fost o GREȘEALĂ a României”

În cadrul emisiunii Ai aflat! cu Ionuț Cristache, Ștefan Popescu a vorbit despre asasinarea liderului conservator american Charlie Kirk și a condamnat lipsa de reacție a României cu privire la acest eveniment. Urmăriți aici emisiunea integrală.

„Cred că a fost o greșeală. Trebuia, fără îndoială, să se dea un comunicat de condamnare a acestei violențe politice și ar fi fost nevoie și din partea liderilor de opinie de mai multă precauție în privința cuvintelor”, a spus analistul Ștefan Popescu.

 

Citește și

AI AFLAT! Ștefan Popescu analizează MOMENTUL în care drona rusească a intrat în spațiul aerian românesc: „O foarte mare presiune la adresa statului român”
16:36
Ștefan Popescu analizează MOMENTUL în care drona rusească a intrat în spațiul aerian românesc: „O foarte mare presiune la adresa statului român”
VIDEO EXCLUSIV Președintele francez, în CRIZĂ de legitimitate. Ștefan Popescu: ”Macron nu se va mai putea reprezenta”
16:33
Președintele francez, în CRIZĂ de legitimitate. Ștefan Popescu: ”Macron nu se va mai putea reprezenta”
AI AFLAT! Europa trece printr-o SCHIMBARE fundamentală, sub influența politicii Trump. Ștefan Popescu: „Tendințele radicale au devenit mainstream”
16:12
Europa trece printr-o SCHIMBARE fundamentală, sub influența politicii Trump. Ștefan Popescu: „Tendințele radicale au devenit mainstream”
VIDEO Ștefan Popescu: „Mă îngrijorează TĂCEREA Statelor Unite în privința României”
16:00
Ștefan Popescu: „Mă îngrijorează TĂCEREA Statelor Unite în privința României”
VIDEO Ștefan Popescu: „Franța e mai mult orientată către intern decât către extern. Guvernul Lecornu va avea mandat limitat. Macron e de VINĂ pentru tot”
15:53
Ștefan Popescu: „Franța e mai mult orientată către intern decât către extern. Guvernul Lecornu va avea mandat limitat. Macron e de VINĂ pentru tot”
AI AFLAT! Ștefan Popescu DESFIINȚEAZĂ inițiativa Marii Britanii de recunoaștere a Palestinei ca stat: „Nu va pune capăt operațiunilor militare, le va amplifica
15:44
Ștefan Popescu DESFIINȚEAZĂ inițiativa Marii Britanii de recunoaștere a Palestinei ca stat: „Nu va pune capăt operațiunilor militare, le va amplifica
Mediafax
Președintele PSD Iași face apel la parlamentarii USR și PNL să susțină plafonarea adaosului la alimente
Digi24
VIDEO Cunoscută cântăreață de muzică populară, acuzată că a vrut să fure dintr-un supermarket
Cancan.ro
Elevii din România care NU mai fac școală vinerea! Decizia bizară a intrat deja în vigoare
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, pur și simplu superbă într-o ținută sumară
Adevarul
Decizia care ar risca să ducă România în război cu Rusia. General: „E o problemă tehnică complexă, dar nu insurmontabilă”
Mediafax
Sindicatul din Guvern acuză intimidarea angajaţilor care au protestat
Click
Ce asemănare există între Florin Piersic și regretatul actor Robert Redford. Dezvăluirea facută de Dan Negru: „Eu îi datorez lui Piersic depărtarea mea de...”
Wowbiz
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Antena 3
Parada luxului la Windsor. Kate a furat privirile cu tiara Prințesei Diana. Rochia "îndrăzneață" a Melaniei a iscat controverse
Digi24
Emmanuel și Brigitte Macron vor prezenta „dovezi științifice” că soția președintelui Franței este femeie
Cancan.ro
Toto Dumitrescu a primit mandat și poliția l-a încătușat, din nou! Raportul toxicologic schimbă TOTUL
Ce se întâmplă doctore
Mara Bănică, transformată total după operațiile estetice. Jurnalista arată diferit acum! Fanii au criticat-o: „Nu mai ești tu, nu îți stă bine”
observatornews.ro
Polonia confirmă: Casa lovită de un avion F-16 sau F-35. De ce nu a explodat racheta de 850.000 de euro
StirileKanalD
Anunț foarte important despre facturile la curent! Breaking news
KanalD
Educatoarea creșei din Timișoara, unde un copil de doar un an a murit, a fost arestată preventiv pentru 30 de zile. De ce este acuzată femeia
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Confuzia șoferilor la trecerea de pietoni: Oprești dacă pietonul e pe sensul opus?
Descopera.ro
Un sunet cutremurător a fost detectat în spațiul cosmic
Capital.ro
Tragedie în lumea actoriei. Hollywood-ul pierde un mare actor. S-a stins la doar 46 de ani
Evz.ro
Război în lumea manelelor! Tzancă Uraganu face acuzații grave
A1
Cum a aflat fiica cea mare a Andreei Antonescu că mama ei a pozat în Playboy: „Avea 2 ani”. Reacția surprinzătoare a micuței
Stirile Kanal D
Destin negru pentru doi tineri care se iubeau încă din copilărie. Ambii parteneri s-au sinucis, după o eroare a poliției
Kfetele
Laura Cosoi, fericită pentru noua etapă din viața ei: „Dau naștere celui de-al cincilea copil al meu.”
RadioImpuls
Adevărul dureros spus cu voce tremurând: "Mi-a luat mult timp să accept". Priscilla Presley, despre momentul când și-a pierdut fiica. Cea mai grea CONFESIUNE a vieții sale: "Ore întregi am așteptat, sperând și rugându-ne, până când a venit doctorul"
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Vecina bate la ușa lui Bulă: - Vreau să fac amor toată noaptea! Ești ocupat?
Descopera.ro
Cum au evoluat șopârlele australiene pentru a scăpa de incendii
ACTUALITATE Michelle Obama, un magnet pentru români. Sute de oameni au stat la coadă pentru a o vedea pe soția fostului președinte Barack Obama
17:10
Michelle Obama, un magnet pentru români. Sute de oameni au stat la coadă pentru a o vedea pe soția fostului președinte Barack Obama
ACTUALITATE Austeritatea lovește sănătatea. Spitale din București, Constanța sau Brașov pierd MILIARDE de lei din PNRR
16:59
Austeritatea lovește sănătatea. Spitale din București, Constanța sau Brașov pierd MILIARDE de lei din PNRR
ULTIMA ORĂ Șefi noi la vremuri noi. Pe cine a numit Ilie Bolojan la conducerea Autorității Vamale / Ce MISIUNE clară le-a trasat premierul
16:47
Șefi noi la vremuri noi. Pe cine a numit Ilie Bolojan la conducerea Autorității Vamale / Ce MISIUNE clară le-a trasat premierul
EXTERNE Două RAFINĂRII din Rusia au fost atacate de drone ucrainene. Autoritățile: „Analizăm amploarea pagubelor”
16:46
Două RAFINĂRII din Rusia au fost atacate de drone ucrainene. Autoritățile: „Analizăm amploarea pagubelor”
ACTUALITATE Directorul general al ROMAERO, Bogdan Costaș, și-a dat DEMISIA. „Nu am primit niciun semnal de susținere”
16:24
Directorul general al ROMAERO, Bogdan Costaș, și-a dat DEMISIA. „Nu am primit niciun semnal de susținere”
JUSTIȚIE Anchetă DNA de amploare pentru evaziune fiscală. Prejudiciu de 18 milioane de lei, 4 percheziții în Capitală
16:11
Anchetă DNA de amploare pentru evaziune fiscală. Prejudiciu de 18 milioane de lei, 4 percheziții în Capitală