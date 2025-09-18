Ștefan Popescu: „Trebuia să se dea un comunicat de condamnare a uciderii lui Charlie Kirk. A fost o GREȘEALĂ a României”

În cadrul emisiunii Ai aflat! cu Ionuț Cristache, Ștefan Popescu a vorbit despre asasinarea liderului conservator american Charlie Kirk și a condamnat lipsa de reacție a României cu privire la acest eveniment. Urmăriți aici emisiunea integrală.

„Cred că a fost o greșeală. Trebuia, fără îndoială, să se dea un comunicat de condamnare a acestei violențe politice și ar fi fost nevoie și din partea liderilor de opinie de mai multă precauție în privința cuvintelor”, a spus analistul Ștefan Popescu.