Unde îl identificăm prima dată pe Iliescu? Într-o uliță în mahala? Lavinia Betea: „Nu noi îl identificăm, ci alții, după ’90, când apare presa liberă”

În cadrul unei ediții speciale transmise live de Gândul a emisiunii „Ai Aflat!, cu Ionuț Cristache”, Lavinia Betea, autor, lector în psihologie și istoric, a vorbit despre cum presa de după 1990 a simțit suflul libertății. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Ionuț Cristache.

Lavinia Betea: „Oamenii își doreau atunci adevăr. Și foarte mulți dintre noi ne-am dori să ne facem profesia așa cum credeam că se face în spiritul adevărului, în spiritul realității. Oamenii nu mai voiau minciună”

Invitat la emisiunea lui Ionuț Cristache, Lavinia Betea a vorbit despre cum presa de după 1990 a simțit suflul libertății. Aceasta a început prin a răspunde la întrebarea lui Ionuț Cristache – „unde îl găsim pentru prima dată pe Iliescu?”. Aceasta a sesizat o nuanță și a exploatat ideea că nu îl identificăm noi, cei prezenți, ci gazetarii de după 1998. Descătușarea presei, despre care vorbește istoricul, este similară cu ideea de presă liberă. Aceasta susține că prima categorie care și-a schimbat radical perspectiva, imediat după Revoluție, a fost presa. Gazetarii au devenit liberi, câștigând un suflu al dreptății. Oamenii își doreau adevărul, căci erau sătuli de minciună. Betea adaugă faptul că cei mai mulți gazetari au început să-și facă treaba în acest spirit al adevărului și al realității.