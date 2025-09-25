Ion Iliescu s-a născut într-o familie de proscriși. Lavinia Betea: „A fost un copil necăjit, abandonat de propria mamă”

În cadrul unei ediții speciale transmise live de Gândul a emisiunii „Ai Aflat!, cu Ionuț Cristache”, Lavinia Betea, autor, lector în psihologie și istoric, a vorbit despre copilăria lui Ion Iliescu. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Ionuț Cristache.
Invitat la emisiunea lui Ionuț Cristache, Lavinia Betea a vorbit despre copilăria lui Ion Iliescu. Din acest punct de vedere, spune istoricul, Iliescu este un personaj foarte interesant. În termenii actuali, acesta ar fi fost un copil născut sub o stea norocoasă sau nenorocoasă. Primii ani de viață păreau a fi unii nefericiți. Acesta provenea dintr-o familie de proscriși, tatăl său fiind membru al Partidului Comunist Român.
Istoricul vorbește și despre o scrisoare a lui Ion Iliescu, trimisă către Cornel Nistorescu. Iliescu i-ar fi declarat gazetarului că a fost un copil necăjit, un copil singur, abandonat de mamă la vârsta de un an. Fostul președinte i-ar fi mărturisit gazetarului că mama lui nu s-a interesat de viitorul lui. În același context, acesta a spus că nici el nu i-a făcut vreun reproș, dar nici nu l-a interesat de ea vreodată.
Despre bunicul lui Iliescu, Betea spune că acesta ar proveni din Rusia. Ar fi fost migrant din Odesa, fugind de Serviciul Secret Țarist care îl urmărea. Bunicul lui Iliescu ar fi fost bolșevic, un om cu idei de stânga. Acesta se presupune că ar fi fost și motivul pentru care a trebuit să fugă.
„Ei, din acest punct de vedere, Ion Iliescu este un personaj extraordinar de interesant. Dacă îi privim copilăria și familia, putem spune despre el, în termenii de acum, am putea să îl privim ca pe un copil care se naște sub o anumită stea, norocoasă sau nenorocoasă. El apare în acei primi ani ca un copil cu un destin nefericit, s-ar zice. La început se naște în ceea ce s-ar numi o familie de proscriși. De ce proscris? Pentru că tatăl lui este membru al Partidului Comunist din România, partid scos în ilegalitate din 1924. Dar dacă mergem mai departe, vă spuneam că sunt două surse serioase. Ce spune el despre el, dincolo de cărțile pe care și le-a scris singur. Prima sursă, care are întâietate, aș spune, este o scrisoare pe care el i-a scris-o lui Cornel Nistorescu. Acesta conducea Expresul, din câte țin eu minte, un ziar foarte dur la adresa foștilor și la adresa celor care au fost și înainte și vor să rămână și acuma, evident împotriva lui Ion Iliescu. Ion Iliescu îi scrie o scrisoare foarte sinceră în care încearcă o captare a binevoinței acestui gazetar, un gazetar de foarte mare talent, care se remarcase ca o voce… Eu îmi amintesc și acum reportajele lui și pot să spun că mi-am dorit să fiu gazetar înainte de 1989, datorită minunatelor reportaje scrise de Cornel Nistorescu. Extraordinar de talentat. Și Ion Iliescu îi scrie lui Cornel Nistorescu, devenit o voce a opoziției acum. Îi spune că a fost, în esență, sigur, a fost un un copil foarte necăjit, a fost un copil… Pot să vă și citesc pentru că mi-am conspectat câte ceva. Zice așa despre propria lui mamă, acum nu doar despre tată. Adevărul este, citez: «că împrejurările vieții au făcut ca la vârsta de un an să fiu abandonat de propria mamă, care nu s-a interesat niciodată de soarta mea. Nu i-a reproșat niciodată nimic, dar nici nu am băgat-o vreodată în seamă. Am conviețuit cu țiganii de care nu mă deosebeam deloc în Oltenița. Și erau țiganii muncitori, care o duceau cel mai greu și erau lăutarii care erau aristocrația țigănească. Petreceam mult timp prin casele lor, mai ales cam arătam cam la fel ca puradeii lor.». Revenind la acea scrisoare, aici Ion Iliescu vorbește și despre bunicul lui. Bunicul lui, spune el, este rus. A migrat în România pe la sfârșitul secolului 19, evreu din Odesa, bolșevic, urmărit de Ohrană (n.r. Serviciul Secret Țarist), a venit în România pentru că era bolșevic, avea idei de stânga.”, a explicat istoricul.