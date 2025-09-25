Ion Iliescu s-a născut într-o familie de proscriși. Lavinia Betea: „A fost un copil necăjit, abandonat de propria mamă”

În cadrul unei ediții speciale transmise live de Gândul a emisiunii „Ai Aflat!, cu Ionuț Cristache”, Lavinia Betea, autor, lector în psihologie și istoric, a vorbit despre copilăria lui Ion Iliescu. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Ionuț Cristache.

Lavinia Betea: „Împrejurările vieții au făcut ca la vârsta de un an să fiu abandonat de propria mamă, care nu s-a interesat niciodată de soarta mea. Nu i-a reproșat niciodată nimic, dar nici nu am băgat-o vreodată în seamă”

Invitat la emisiunea lui Ionuț Cristache, Lavinia Betea a vorbit despre copilăria lui Ion Iliescu. Din acest punct de vedere, spune istoricul, Iliescu este un personaj foarte interesant. În termenii actuali, acesta ar fi fost un copil născut sub o stea norocoasă sau nenorocoasă. Primii ani de viață păreau a fi unii nefericiți. Acesta provenea dintr-o familie de proscriși, tatăl său fiind membru al Partidului Comunist Român.

Istoricul vorbește și despre o scrisoare a lui Ion Iliescu, trimisă către Cornel Nistorescu. Iliescu i-ar fi declarat gazetarului că a fost un copil necăjit, un copil singur, abandonat de mamă la vârsta de un an. Fostul președinte i-ar fi mărturisit gazetarului că mama lui nu s-a interesat de viitorul lui. În același context, acesta a spus că nici el nu i-a făcut vreun reproș, dar nici nu l-a interesat de ea vreodată.

Despre bunicul lui Iliescu, Betea spune că acesta ar proveni din Rusia. Ar fi fost migrant din Odesa, fugind de Serviciul Secret Țarist care îl urmărea. Bunicul lui Iliescu ar fi fost bolșevic, un om cu idei de stânga. Acesta se presupune că ar fi fost și motivul pentru care a trebuit să fugă.