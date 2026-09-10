Criza ce durează de peste 4 luni reconfigurează echilibrul și raportul de forțe politice, parteneriatul dintre PSD și AUR într-o viitoare guvernare conturându-se tot mai clar ca o posibilă soluționare a acesteia. Alianța pentru Unirea Românilor și-a câștigat treptat rolul de arbitru în lupta politică și va capitaliza pe seama PSD, totuși ascunzând abil ideea de compromis, a explicat sociologul Mirel Palada în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache.

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AUR, pion secret într-un guvern PSD

Invitatul lui Ionuț Cristache a argumentat că formula PSD – AUR la guvernare este tot mai probabilă, explicând de unde se pot lua voturi în vederea obținerii unei majorități.

„Avem vreo 10 puncte procentuale de parlamentari pierdute în aripa Bolojan și aceasta va fi completată cu partidele microsistemice care există în PSD, PACE, Uniți pentru România și ce Dumnezeu mai e pe acolo. Plus niște parlamentari aleși cu lumânarea și cu penseta din AUR în așa fel încât să se facă vestitul 52-53 la sută necesar unei guvernări chiar dacă PSD-ul va fi minoritar. Iar aceștia vor fi, știi cum se zice în economie, silent partner. Adică el are o contribuție la acțiune, a băgat bani, dar nu vrea să se știe public că e parte din afacerea sa. La fel, AUR-ul va fi silent partner în acest guvern minoritar PSD”, a declarat Mirel Palada în studioul Gândul.

Pact sau compromis?

Chestionat de moderatorul emisiunii de ce și-ar asuma partidul suveranist un rol și un pact care lasă impresia compromisului în fața electoratului său, cunoscutul sociolog a opinat că, din perspectiva sa, Alianța pentru Unirea Românilor va nega oficial o astfel de mișcare și va pleda insistent pentru alegeri anticipate.

„La nivel declarativ, AUR va susține sus și tare că nu este adevărat. Că ei își doresc alegeri anticipate și vor avea un discurs consecvent”.