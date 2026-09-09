Arheologii au descoperit un mormânt colectiv vechi de aproximativ șase secole în complexul Chan Chan, fosta capitală a civilizației Chimú din nordul Peru. În interior au fost găsite rămășițele a cel puțin 38 de persoane, alături de obiecte din aur și cupru.

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Ce secrete ascunde mormântul colectiv din Peru

Mormântul a fost identificat în urmă cu câteva săptămâni, în apropierea orașului Trujillo, la aproximativ 500 de kilometri nord de Lima. Arheologii continuă să studieze zona și obiectele descoperite pentru a afla mai multe despre oamenii îngropați acolo și despre ritualurile funerare ale epocii.

Rămășițele umane au fost găsite împreună cu obiecte din cupru și aur, iar faptul că acestea au fost descoperite în același loc le oferă cercetătorilor indicii despre statutul celor îngropați și despre practicile funerare ale societății Chimú.

Chan Chan, capitala de chirpici a civilizației Chimú

Chan Chan a fost centrul civilizației Chimú, una dintre cele mai importante culturi preincașe din America de Sud. Civilizația Chimú s-a dezvoltat pe coasta de nord a actualului Peru, aproximativ între anii 900 și 1470, și a ajuns să controleze un teritoriu întins de-a lungul coastei Pacificului. Capitala sa, Chan Chan, a devenit un important centru politic, economic și cultural al acestei civilizații

Așezarea este una dintre cele mai importante vestigii arheologice din America de Sud. Orașul era construit în principal din chirpici și se întindea pe o suprafață foarte mare, fiind organizat în zone rezidențiale, administrative și ceremoniale.

În jurul anului 1470, civilizația Chimú a fost cucerită de Imperiul Inca, condus la acea vreme de incașii aflați în expansiune. După cucerire, Chan Chan și-a pierdut treptat importanța politică.

În 1986, situl arheologic a fost inclus în Patrimoniul Mondial UNESCO, datorită valorii sale istorice, culturale și arhitecturale.