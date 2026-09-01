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Cristoiu, verdict dur în plină criză politică: Nu vom avea guvern/Sigur vor fi anticipate

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România se îndreaptă tot mai decis spre alegeri anticipate, singura soluție care poate debloca criza politică de proporții, a afirmat jurnalistul și analistul politic Ion Cristoiu în emisiunea Ai Aflat! de luni. Partidele politice nu au interes să colaboreze, susține reputatul jurnalist. Urmăriți emisiunea integrală pe Youtube. 

Partidele nu vor ajunge la un consens politic prea curând, iar alegerile anticipate par o soluție inevitabilă, apreciază invitatul moderatorului emisiunii, Ionuț Cristache.

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Cristoiu: O să pledez acum numai pentru anticipate

Din perspectiva cunoscutului jurnalist și scriitor, partidele mimează interesul pentru remedierea crizei politice. Însă, în realitate, au nevoie să afișeze un conflict. În orice caz, anticipatele au devenit o necesitate, subliniază Cristoiu.

Ion Cristoiu: Eu o să pledez acum numai pentru anticipate. 

Ionuț Cristache: Ce rezolvă anticipatele?

Ion Cristoiu: Are loc un război. E nevoie de un război. Partidele au nevoie de un război. După război vom vedea.

Ionuț Cristache: Domnule Cristoiu, au anulat alegerile când n-a ieșit bine. Credeți că vor lăsa acum jocul liber dintr-o dată la anticipate?

Ion Cristoiu: Nu, dar măcar se întâmplă ceva, le anulează.

Ionuț Cristache: Le mai anulează o dată, corect. 

„În istoria unei țări, dacă nu te miști, nu se întâmplă nimic

Ion Cristoiu: Eu m-am săturat, de 5 luni băltim. Nu se întâmplă nimic. Bă, se întâmplă ceva, au loc alegeri, le anulează. Se întâmplă. Ddomnule Cristache, în istoria unei vieți, a unui om, a unei comunități și a unei țări, dacă nu faci, nu știu, nu te duci, nu o iei pe ea de mână, nu îi dai în cap, nu faci, nu te miști, nu se întâmplă nimic.

Ionuț Cristache: Deci dumneavoastră spuneți că se întâmplă măcar un minim dezghet.

Ion Cristoiu: Domnule Cristache, am învățat asta ca un om de 78 de ani. Oricât ai sta toată noaptea și te gândești și să vedem, nimic din ce ai gândit tu nu se întâmplă în realitate.

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