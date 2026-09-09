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Tucă, verdict necruțător în scandalul Bolojan – Simina Tănăsescu: Sunt oamenii sistemului și NU li se întâmplă nimic

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Comisia de Constituționalitate a făcut publice imaginile în care președinta CCR, Simina Tănăsescu, s-a întâlnit cu premierul interimar Bolojan, deși întâlnirea nu a figurat pe agenda oficială. Deși opinia publică, dar și clasa politică a reacționat vehement în acest caz, cei doi protagoniști ai scandalului nu vor suporta consecințe, a afirmat jurnalistul Marius Tucă în emisiunea Ai Aflat! Urmăriți emisiunea integrală pe Youtube.

Șefa Comisiei de Constituționalite spune că, dacă vor fi descoperite încălcări ale legii, Simina Tănăsescu și-ar putea pierde funcția din fruntea CCR.

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Tucă: Bolojan e demagogul nr. 1

Invitatul lui Ionuț Cristache și-a exprimat convingerea că, în ciuda declarațiilor belicoase ale autorităților, premierului și șefei CCR nu li se va întâmpla nimic.

Bolojan e demagogul nr. 1, minte cum respiră. L-au întrebat ăia de întâlnire și a zis că fac din țânțar armăsar. Nu, fac din om neom prin minciunile pe care… ei asta răspund. Simina Tănăsescu, alt om al sistemului, care pe vremea lui Iohannis punea la cale să dea afară judecători de la Curtea Constituțională. De ce se întâmplă asta și de ce e posibil să avem toate lucrurile astea de care discutăm?

Sunt semne că sistemul a început să lucreze

Chestionat de moderatorul emisiunii dacă lipsa de consecințe în acest scandal de la vârful puterii are legătură și cu lipsa de reacție a românilor, Marius Tucă a confirmat, nuanțând însă că este vorba în egală măsură de forța inerțială a sistemului: Totuși, acesta a început să dea semne că lucrează în cazul lui Bolojan, a completat cunoscutul jurnalist.

Că nu există popor pe de o parte, și vom vedea până la proba contrarie că există sistemul. Iar ei sunt oamenii sistemului și nu li se întâmplă nimic. Eu mă întreb când sistemul, că văd că a început să lucreze, că văd că sunt dosare și la Bolojan. Când sistemul îl va executa pe Bolojan. Cel mai sigur, probabil, când nu va mai fi la Palatul Victoria.

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