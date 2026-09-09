Președintele va fi nevoit să iasă din starea de incertitudine instituțională și să facă o mutare decisivă, cel mai probabil cu PSD în prim-plan, a afirmat Mirel Palada în emisiunea Ai Aflat! de miercuri. Urmăriți emisiunea integrală pe Youtube.

Nicușor Dan resimte tot mai puternic presiunea crizei politice, precum și criticile privind menținerea la putere a guvernului demis și a alianței PNL-USR. Criza s-ar putea încheia cu o soluție în jurul PSD, a explicat sociologul în studioul Gândul.

Palada: Președintele va primi un bobârnac

În acest context, deși nu este oficializat, parteneriatul dintre PSD și AUR, vizibil deja în numirile la conducerea TVR și a Radioului public, va continua, a completat Mirel Palada.

„Părerea mea este că președintele României va primi un bobârnac de activitate din partea minții creierului președintelui României. Care îi va zice, bă, nu lăsa pe Bolojan să adune prea multă putere chiar și cu un guvern demis. Scoate-l de acolo, odată ce PNL-ul nu va mai fi la guvernare și nici USR-ul. Ăștia vor pierde mare putere. Lasă-i să se ducă în opoziție, că și așa s-au epuizat.

Și mută puterea spre PSD. Un guvern minoritar care chipurile nu are majoritate, chipurile nu colaborează cu AUR. Dar va lua niște voturi pe ici pe colea prin punctele esențiale, de la parlamentarii fizici AUR, va lua niște voturi parlamentare de persoană fizică de la PNL și de la celelalte partide inseminate prin Parlament”.

Colaborarea PSD – AUR va continua

În această conjunctură, sunt șanse mari să se formeze un guvern minoritar PSD, cu acceptul președintelui, a mai spus Palada.

„Și ce să vezi, minunea minunilor, vom avea un guvern minoritar PSD, care va funcționa în mod paradoxal cu încuviințarea președintelui Nicușor Dan. Uitați-vă ce s-a întâmplat cu PSD – AUR, cu chestia cu președinția TVR, respectiv a Radioului Public. Nu e iluzia că se poate schimba ceva. Este continuarea unei colaborări pe care deja am văzut-o la demiterea guvernului, când am avut motiunea de cenzură pe față, explicită PSD – AUR. Și vom avea un PSD care chipurile nu va colabora cu AUR atunci când va fi numit guvernul. Dar de fapt va primi voturi pe persoana fizică de la AUR. Și vom avea un guvern minoritar PSD”.

De ce are nevoie PSD să intre la guvernare

Cunoscutul sociolog a explicat acest scenariu prin faptul că social-democrații au o nevoie urgentă de a rupe puterea administrativă a PNL și USR.