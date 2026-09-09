Dominic Fritz nu ezită să își salariul de primar din banii USR după ce își va pierde mandatul și dă dovadă de foarte mult tupeu, afirmă jurnalistul Marius Tucă. Într-o intervenție în direct în emisiunea Ai Aflat! de miercuri, cunoscutul realizator de televiziune a argumentat de ce declarațiile șefului USR despre jurnalista independentă Sorina Matei sunt cel puțin inadecvate și de ce Fritz ar trebui să părăsească scena politică. Urmăriți emisiunea integrală pe Youtube.

Președintele USR, care a criticat numirea jurnalistei Sorina Matei ca președinte interimar al TVR din partea AUR, face parte din acea minoritate foarte gălăgioasă care a preluat România, a afirmat Marius Tucă într-un dialog cu Ionuț Cristache.

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„ Sunt în stare să blocheze banii ăia”

Această minoritate, a continuat cunoscutul jurnalist, nu a ezitat să blocheze banii cuveniți României în momentul în care Dominic Fritz și-a pierdut funcția de primar ca efect al Legii integrității.

„Ăștia sunt la putere o minoritate și conduc România de la un cap la celălalt, inclusiv cu Nicușor Dan. Păi unul, incompatibilitatea lui Fritz. Cum adică? Păi e atac la democrație, ne plângem la Uniunea Europeană. Adică sunt în stare să blocheze banii ăia, nu că ar conta foarte mult, apropo de sutele de milioane”.

Tucă: Fritz trebuie să dispară din viața politică și din orice din România