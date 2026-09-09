Cancelarul german Merz a anulat o convorbire telefonică cu Donald Trump, după ce președintele american a salutat victoria AfD din Saxonia-Anhalt

Cancelarul german Friedrich Merz a anulat miercuri o convorbire telefonică planificată cu președintele SUA, Donald Trump, la doar câteva ore după ce Trump a sărbătorit public victoria partidului german AfD în Saxoania-Anhalt, relatează mai multe publicații internaționale.

Un purtător de cuvânt al lui Merz a refuzat să ofere un motiv pentru anulare, dar, răspunzând întrebărilor jurnaliștilor, a precizat că aceasta nu s-a datorat unor conflicte de program.

Trump, într-o postare pe platforma sa Truth Social, a salutat „seara cu adevărat importantă” pentru AfD.

„În sfârșit s-au săturat de regulile și reglementările absolut îngrozitoare privind imigrația, care au afectat atât de grav Germania”, a scris Trump marți seara, ora Washingtonului.

Purtătorul de cuvânt al lui Merz nu a răspuns direct comentariilor lui Trump, dar a remarcat că cancelarul s-a opus în repetate rânduri, „în termeni generali”, „amestecului sau comentariilor privind situația politică internă, în special în ceea ce privește alegerile”.

O nouă dată pentru o convorbire telefonică între cei doi lideri nu fusese încă stabilită, a adăugat purtătorul de cuvânt, citat de AFP.

AfD — pe care Merz l-a criticat în repetate rânduri, calificându-l drept „rasist” și o „amenințare la adresa democrației” — a obținut duminică o victorie importantă într-un scrutin regional desfășurat în landul Saxonia-Anhalt, din estul Germaniei.

La finalul mesajului său, Trump a scris și acronimul „MGGA”, aparent o adaptare pro-AfD a propriului său slogan „MAGA”, cu sensul „Make Germany Great Again” („Să facem Germania măreață din nou”).

Și alte persoane din cercul politic al lui Donald Trump, inclusiv un fost ambasador în Germania și miliardarul Elon Musk, au sărbătorit public victoria AfD.

Musk și-a exprimat în mod deschis susținerea pentru AfD de mai mulți ani, inclusiv în perioada în care a făcut parte din administrația Trump, în calitate de șef al inițiativei „DOGE”.

Musk a participat prin videoconferință la un miting electoral al AfD în timpul alegerilor naționale din Germania de la începutul anului 2025, câștigate de alianța de centru-dreapta CDU/CSU condusă de Merz.