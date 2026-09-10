Turist canadian, revoltat de ce a găsit în Iaki, hotelul de 4 stele al lui Gică Hagi din Mamaia: „Au nevoie de o curățare majoră”.

Iaki, hotelul de 4 stele al lui Gică Hagi din Mamaia, este una dintre cele mai cunoscute și căutate locații de la malul mării. Pentru a-și petrece vacanța aici, turiștii trebuie să scoată din buzunar sume destul de mari de bani. Mai mult decât atât, prețurile sunt mai ridicate iarna, în perioada sărbătorilor, decât în timpul sezonului estival.

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Ovidiu, un turist canadian de origine română care a ales hotelul lui Gică Hagi pentru a-și petrece câteva zile pe litoral a fost dezamăgit de experiența avută. La plecare, acesta a lăsat o recenzie nu tocmai pozitivă. Bărbatul a fost cazat împreună cu familia sa la renumitul hotel în luna august a acestui an.

Aspectul de care acesta a fost deranjat a fost mirosul de pe coridor. Canadianul a precizat că pe holul hotelului a simțit un miros foarte urât care ar fi provinit de la covoare, după cum spune el. Mai mult decât atât, același miros neplăcut ar fi persistat și în camera în care turistul și familia sa au fost cazați.

„Coridorul miroase foarte urât. Cred că mirosul provine de la covoare, prin urmare, acestea trebuie înlocuite sau au nevoie de o curățare majoră. Același miros era și în cameră, dar nu la fel de rău”, a scris Ovidiu în recenzia sa.

Gheorghe Hagi a cumpărat hotelul din Mamaia în 1999. Atunci, acesta purta numele Hotel București. Din 2001, proprietatea a devenit Iaki și a trecut, în timp, prin mai multe valuri de modernizare și extindere. În prezent, Iaki are 122 de camere și apartamente și o capacitate totală de 244 de locuri.

Sursă imagini: Booking.com