Victor Ponta, atac dur: „USR sunt niște antihriști! / Vor răul oamenilor / Sunt niște hiene care mușcă din oameni”

În cadrul unei ediții live a emisiunii Ai aflat! cu Ionuț Cristache, Victor Ponta a lansat un atac dur la adresa membrilor USR, pe care i-a numit „hiene sinistre” . Fostul premier a criticat și modul în care este construit bugetul de stat pe anul 2026. Acesta afirmă că documentul se bazează pe date false și nu mai corespunde realității economice.

„Cei de la USR sunt niște neoameni, niște antihriști care vor răul oamenilor. Sunt niște hiene sinistre care trăiesc mâncând din cadavrele oamenilor. Banii ăia pe care cică ni-i dă împrumut UE, au nevoie de un vânzător userist la Apărare ca să-i dea pe toți în Franța și Germania. Bănuiesc ca pe Moșteanu l-au dat afară pentru că nu era de acord cu asta. Nu am înțeles ce caută USR în Coaliție. Niște trădători, niște vânzători ai României, tu stai cu ei și mai dai un amendament. Din punct de vedere politic, e o sinucidere.”

Ponta a atras atenția și asupra nivelului deficitului bugetar prevăzut de Ilie Bolojan. Fostul premier compară situația actuală cu anii precedenți și consideră că deficitul este mai mare decât în trecut, când erau la conducere alți premieri.

„Deficitul este prevăzut de domnul Bolojan în hârtii – 135 de miliarde de lei, adică 27 de miliarde de euro, plus dobânzi vine 30 de miliarde de euro. Să îți dau o veste proastă: în afara de 2024 când au făcut alegeri și au aruncat cu banii ca să le piardă și PNL și PSD, în 2023, 2022 și 2021, era deficitul mai mic și nici nu chinuiau oameni.”

Acesta a afirmat și că bugetul făcut pentru anul în curs nu mai corespunde realității economice din cauza majorării prețurilor pentru anumite categorii.