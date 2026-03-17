Victor Ponta, atac dur: „USR sunt niște antihriști! / Vor răul oamenilor / Sunt niște hiene care mușcă din oameni”

Bianca Dogaru
17 mart. 2026, 15:34, Ai Aflat! cu Ionuț Cristache

În cadrul unei ediții live a emisiunii Ai aflat! cu Ionuț Cristache, Victor Ponta a lansat un atac dur la adresa membrilor USR, pe care i-a numit „hiene sinistre” . Fostul premier a criticat și modul în care este construit bugetul de stat pe anul 2026. Acesta afirmă că documentul se bazează pe date false și nu mai corespunde realității economice. 

„Cei de la USR sunt niște neoameni, niște antihriști care vor răul oamenilor. Sunt niște hiene sinistre care trăiesc mâncând din cadavrele oamenilor. Banii ăia pe care cică ni-i dă împrumut UE, au nevoie de un vânzător userist la Apărare ca să-i dea pe toți în Franța și Germania. Bănuiesc ca pe Moșteanu l-au dat afară pentru că nu era de acord cu asta. Nu am înțeles ce caută USR în Coaliție. Niște trădători, niște vânzători ai României, tu stai cu ei și mai dai un amendament. Din punct de vedere politic, e o sinucidere.”

Ponta a atras atenția și asupra nivelului deficitului bugetar prevăzut de Ilie Bolojan. Fostul premier compară situația actuală cu anii precedenți și consideră că deficitul este mai mare decât în trecut, când erau la conducere alți premieri.

„Deficitul este prevăzut de domnul Bolojan în hârtii – 135 de miliarde de lei, adică 27 de miliarde de euro, plus dobânzi vine 30 de miliarde de euro. Să îți dau o veste proastă: în afara de 2024 când au făcut alegeri și au aruncat cu banii ca să le piardă și PNL și PSD, în 2023, 2022 și 2021, era deficitul mai mic și nici nu chinuiau oameni.”

Acesta a afirmat și că bugetul făcut pentru anul în curs nu mai corespunde realității economice din cauza majorării prețurilor pentru anumite categorii.

„Nu avem buget după trei luni de zile, ceea ce e foarte rău. Bugetul e făcut pe niște date false în acest moment. Ținând cont de evoluția prețurilor la gaze, la petrol, sunt date false, nu se mai bazează pe realitate. Tot discursul ăsta că reducem deficitul.”

 

Recomandarea video

Citește și

EXCLUSIV Victor Ponta îl acuză pe Nicușor Dan de „trădare de țară” după semnarea acordurilor cu Ucraina privind gazul din Marea Neagră
15:53
Victor Ponta îl acuză pe Nicușor Dan de „trădare de țară” după semnarea acordurilor cu Ucraina privind gazul din Marea Neagră
AI AFLAT! „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 17 martie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Victor Ponta
19:30
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 17 martie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Victor Ponta
EXCLUSIV Ion Cristoiu explică tactica Iranului de a se bate cu cea mai mare putere a lumii: „America nu se lasă”
15:56
Ion Cristoiu explică tactica Iranului de a se bate cu cea mai mare putere a lumii: „America nu se lasă”
EXCLUSIV Ion Cristoiu, reacție după ce Iranul a amenințat România: „Problema e tărăboiul cu parteneriatul SUA, trebuia să-l înghițim pe Zelenski a doua zi”
15:35
Ion Cristoiu, reacție după ce Iranul a amenințat România: „Problema e tărăboiul cu parteneriatul SUA, trebuia să-l înghițim pe Zelenski a doua zi”
AI AFLAT! „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 16 martie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
19:24, 15 Mar 2026
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 16 martie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
AI AFLAT! Doru Bușcu explică planul lui Nicușor Dan: „Are o colaborare bună cu PSD, pentru că vrea să mențină coaliția în configurația actuală, ca să nu-și ruineze planul politic”
18:03, 12 Mar 2026
Doru Bușcu explică planul lui Nicușor Dan: „Are o colaborare bună cu PSD, pentru că vrea să mențină coaliția în configurația actuală, ca să nu-și ruineze planul politic”
Mediafax
BNR: Datoria externă totală a României a crescut în ianuarie cu 1,9 miliarde de euro
Digi24
După eșecul cu Groenlanda, Trump amenință că preia o nouă țară. „Va fi onoarea mea”
Cancan.ro
Prima reacție a bărbatului care a făcut gender reveal cu două femei. Cum explică situația
Prosport.ro
FOTO. „Ești perfectă”. Apariției vedetei i-a extaziat pe fani
Adevarul
De ce aleg românii Japonia: avantajele și capcanele vieții într-una dintre cele mai bogate țări din lume
Mediafax
Ce a descoperit un turist care a vizitat un oraș abandonat din Germania: „Este incredibil”
Click
Cele patru zodii care primesc o veste neașteptată la finalul lunii martie. Viața lor va căpăta din nou culoare
Digi24
Scandal la dezbaterea bugetului MApN. Un ales al Opoziției a dat buzna în ședință: „Miruță a făcut armata?”
Cancan.ro
Se întorc temperaturile negative în București. Pe ce dată se strică vremea, potrivit meteorologilor Accuweather
Ce se întâmplă doctore
Boala GRAVĂ de care suferă actrița care a apărut în baston la Oscar! Doctorii au sfătuit-o să se pregătească de moarte!
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
BYD ATTO 2 DM-i: SUV-ul plug-in hybrid care promite peste 1.000 km autonomie
Descopera.ro
Cea mai veche peșteră din lume este mai bătrână decât dinozaurii!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă merge la doctor și se plânge de „jucărie”: - Soția spune că...
Descopera.ro
Pot plantele să numere? Un studiu dezvăluie un răspuns extraordinar!
CONTROVERSĂ Ucraina cedează în fața presiunilor UE și repară conducta Drujba. Ce termen i-a dat Zelenski lui Viktor Orban pentru finalizarea lucrărilor
15:58
Ucraina cedează în fața presiunilor UE și repară conducta Drujba. Ce termen i-a dat Zelenski lui Viktor Orban pentru finalizarea lucrărilor
FLASH NEWS Scandal în Parlament între ministra Diana Buzoianu și senatorul Paul Gheorghe: ”Vă mai spun încă o dată cât de incompetentă sunteți”/ ”Dacă țipați la microfon nu vă crește bărbăția”. De la ce a pornit totul
15:53
Scandal în Parlament între ministra Diana Buzoianu și senatorul Paul Gheorghe: ”Vă mai spun încă o dată cât de incompetentă sunteți”/ ”Dacă țipați la microfon nu vă crește bărbăția”. De la ce a pornit totul
SONDAJ DE OPINIE Peste jumătate dintre români consideră că țara este sigură din punct de vedere al securității naționale
15:49
Peste jumătate dintre români consideră că țara este sigură din punct de vedere al securității naționale
FLASH NEWS Albania a desemnat Corpul Gărzilor Revoluționare din Iran drept organizație teroristă. „Republica Islamică Iran, un stat care susține terorismul“
15:43
Albania a desemnat Corpul Gărzilor Revoluționare din Iran drept organizație teroristă. „Republica Islamică Iran, un stat care susține terorismul“
RAPORT Ce recomandări are OCDE pentru România în 2026: percepție pozitivă privind combaterea corupției
15:36
Ce recomandări are OCDE pentru România în 2026: percepție pozitivă privind combaterea corupției
FINANȚE PSD își trece amendamentele la Buget cu voturile AUR. Ajutorul one-off pentru pensionarii militari cu venituri mai mici de 3.000 de lei a fost adoptat în comisiile parlamentare
15:29
PSD își trece amendamentele la Buget cu voturile AUR. Ajutorul one-off pentru pensionarii militari cu venituri mai mici de 3.000 de lei a fost adoptat în comisiile parlamentare

