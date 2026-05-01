Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » SAFE, nu foarte safe pentru industria noastră de apărare. Doru Bușcu: Tot ce era mare, brut, blindatele se puteau face în România

Scandalul public izbucnit din cauza clauzelor net dezavantajoase pentru România ale mega-programului de înarmare SAFE a fost tema unui amplu dialog între Ionuț Cristache și invitatul său în emisiunea Ai Aflat!. Cunoscutul jurnalist Doru Bușcu apreciază că este vorba de o alocare greșită, pripită, politică și interesată a banilorși și-a prezentat argumentele în acest sens. 

Contractul SAFE de aproape 17 miliarde de euro agreat de țara noastră cu Bruxelles-ul ridică multe semne de întrebare. Cel mai controversat aspect se referă la faptul că producția de armament este majoritar parte contractată din Germania și Franța. La presiunea unor creditori externi, punctează Doru Bușcu.

Colaj GândulAici este alocarea greșită, pripită, politică și interesată a banilor. Ideea este că, reanimând industria națională de apărare, puteai să ai un impact semnificativ în PIB.Am făcut calcule, ani de zile, și am scris de lucrurile astea. Au fost proiecte importante.Toate aceste blindate se puteau face în țară.Nu e nevoie să sudeze șantierele din Hamburg carcase de tancuri și de blindate.Se poate face la noi. Sigur că tehnologia fină, pe care o introduci acolo, aia se poate să vină două geamantane. S-a rezolvat toată Armata română cu microchipuri. Dar lucrurile grele, brute, simple, pot fi făcute aici, a declarat Bușcu în studioul Gândul.

„Lipsa priceperii și lipsa interesuluila vârful Armatei române

În același timp, completează redactorul-șef Cațavencii, industria autohtonă de apărare s-ar putea lansa cu succes pe piața muniției, pentru care există mereu cerere globală. Însă o mare vulnerabilitatea pentru securitatea României este resursa umană, mai spune Doru Bușcu.

Apoi muniția, care are o cerere. Este o piață internațională avidă de muniție. E imposibil să fie satisfăcută. Noi de 3 ani, 4 ani, ratăm aceste cereri. Cumpărăm din Coreea de Sud, asta este o aberație. Muniția trebuie fabricată pe teritoriul țării. Cel puțin muniția utilizabilă, care alimentează, hrănește echipamentele pe care le ai. Apoi cumperi echipamente, faci achiziții. Ceea ce este greșit să faci numai achiziții. Pentru că depinzi de alții. Ceea ce nu ai, sigur. F-35 nu ne trebuie, dar trebuie să le ai acolo. Patriot puțini fac, americanii.ti obligat să cumperi de acolo. Dar după ce faci aceste achiziții și după ce să spunem că ai o industrie militară, de apărare, uiți un lucru. Nu ai armată. În fruntea Armatei române, începând cu președinții, cu primii miniștri, cu miniștrii apărării și cu șeful Statului major și adjuncții lui și șefii de arme. Aceste echipe au fost compuse din incapabili. Din două puncte de vedere. Lipsa priceperii și lipsa interesului.

Vizionați emisiunea integral:

Recomandarea video

FLASH NEWS Conducerea din Iran este divizată cu privire la negocierile cu SUA. O scrisoare trimisă către liderul suprem, Mojtaba Khamenei, dovedește acest lucru
13:32
Conducerea din Iran este divizată cu privire la negocierile cu SUA. O scrisoare trimisă către liderul suprem, Mojtaba Khamenei, dovedește acest lucru
CONTROVERSĂ Gheorghe Piperea despre Rheinmetall: „E mai rea decât Pfizer” și controlul marilor fonduri globale asupra industriei de apărare
13:31
Gheorghe Piperea despre Rheinmetall: „E mai rea decât Pfizer” și controlul marilor fonduri globale asupra industriei de apărare
REACȚIE Şi Grupul PACE reacţionează la mailurile trimise parlamentarilor de vicepremierul Oana Gheorghiu: „Un motiv în plus să votăm la vedere”
13:12
Şi Grupul PACE reacţionează la mailurile trimise parlamentarilor de vicepremierul Oana Gheorghiu: „Un motiv în plus să votăm la vedere”
CONTROVERSĂ Cutremur la Bienala de la Veneţia. Juriul a demisionat în bloc din cauza participării Rusiei şi Israelului, condamnate de CPI
13:06
Cutremur la Bienala de la Veneţia. Juriul a demisionat în bloc din cauza participării Rusiei şi Israelului, condamnate de CPI
INFRASTRUCTURĂ CNAIR: Au fost semnate contractele pentru 62 km din autostrada A7 Pașcani – Suceava
12:56
CNAIR: Au fost semnate contractele pentru 62 km din autostrada A7 Pașcani – Suceava
CONTROVERSĂ Oficialii americani spun care este adevăratul cost al războiului din Iran. Cifra este dublă față de cât a declarat Pentagonul
12:48
Oficialii americani spun care este adevăratul cost al războiului din Iran. Cifra este dublă față de cât a declarat Pentagonul

Cele mai noi

Trimite acest link pe