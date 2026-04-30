Simion dezvăluie detalii din culise de la negocierile cu PSD și PNL

Liderul AUR, George Simion, susține că a purtat negocieri cu toate partidele parlamentare, inclusiv PNL și USR și i s-a cerut sprijin pentru un guvern minoritar condus de Ilie Bolojan.

„Voiau să îl țină în continuare pe Ilie Bolojan și voiau să existe o participare a noastră în susținerea acestui guvern minoritar. Nu am ajuns acolo”, a spus George Simion la Ai Aflat! cu Ionuț Cristache.

George Simion a confirmat că, în ultimele zile, au existat negocieri intense în culisele politicii românești. Potrivit acestuia, discuțiile au vizat inclusiv posibilitatea susținerii unui guvern minoritar, în condițiile în care actualul Executiv condus de Ilie Bolojan a rămas fără majoritate parlamentară.

„Am discutat cu toți, am discutat cu toate formațiunile politice, cu toți liderii importanți de partid. E normal să discuți, n-am de ce să mă ascund. Nu am făcut ilegalități, da, și cu reprezentanți din conducerea USR-ului.”

Simion afirmă că reprezentanți ai PNL și USR au încercat să convingă AUR să sprijine în Parlament actualul guvern.

„Am înțeles modul lor de gândire, am înțeles ce vor. Vor să-și atingă niște obiective politice, de exemplu, voiau să îl țină în continuare pe Ilie Bolojan și voiau să existe o participare a noastră în susținerea acestui guvern minoritar.”

Refuzul AUR ar fi venit după ce celelalte partide nu au acceptat condițiile impuse de formațiune.

„Nu am ajuns acolo, pentru că, la fel, am enunțat trei condiții pentru ca să discutăm, după aceea, alte amănunte. Trei lucruri pe care noi le avem în programul electoral. Nu le-au susținut.”

Printre aceste condiții se numără reducerea numărului de parlamentari la 300, eliminarea subvențiilor pentru partide și revenirea la alegerea primarilor în două tururi.

Recomandarea video

Mediafax
Europa merge ca un somnambul către o capcană chineză
Digi24
În ce condiții ar putea deveni Georgescu premier într-un „guvern de reconciliere națională”. Anunțul lui Simion
Cancan.ro
Tânără de 27 de ani, împușcată MORTAL de propria soacră 😲 Motivul halucinant al crimei
Prosport.ro
Eugenie Bouchard nu are deloc inhibiții. Sesiunea foto cu care i-a zăpăcit pe fani
Adevarul
Cât de posibilă e o candidatură a Maiei Sandu la președinția României? Expert în leadership european: „E o proiecție politică ce merită explorată”
Mediafax
Heroină pe post de turmeric și scorțișoară, adusă din Iran în Constanța pentru livrare în Amsterdam
Click
Secretele alimentației Reginei Elisabeta. Ce mânca la micul dejun pentru a se menține în formă
Digi24
Ce va face Bolojan dacă moțiunea de cenzură PSD-AUR împotriva Guvernului va trece
Cancan.ro
Alina avea doar 16 ani și a murit pe loc. Ce postase adolescenta înainte de tragedia din Giurgiu
Ce se întâmplă doctore
Cel mai bun probiotic natural. Recomandarea făcută de Mihaela Bilic: un adevărat „elixir” pentru organism
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Ce tip de dubă poți conduce în 2026 dacă ai permis Categoria B. Este legal să faci distribuție sau curierat?
Descopera.ro
Previziunea unui mare diplomat despre România în 1952
Râzi cu lacrimi
Banc cu femei. – Cât să vă bag? – Toatăăă!
Descopera.ro
Află totul despre tipurile de alergii, care sunt simptomele și cum se pot trata (P)
CONTROVERSĂ Ce îi spunea Ioana Dogioiu, purtătoarea de cuvânt a lui Ilie Bolojan, lui Florin Cîțu acum 5 ani, când era în aceeași situație cu Bolojan
22:30
Ce îi spunea Ioana Dogioiu, purtătoarea de cuvânt a lui Ilie Bolojan, lui Florin Cîțu acum 5 ani, când era în aceeași situație cu Bolojan
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Mugur Isărescu a devenit proprietar pe BNR. Acesta a intervenit penal de 2 ori în situații politice”
22:00
Ion Cristoiu: „Mugur Isărescu a devenit proprietar pe BNR. Acesta a intervenit penal de 2 ori în situații politice”
EMISIUNI Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show – vineri, 1 mai, de la ora 20.00
22:00
Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show – vineri, 1 mai, de la ora 20.00
CONTROVERSĂ Trump vrea examen psihologic pentru candidații la președinția SUA: „Oameni ca Joe Somnorosul n-ar mai fi aleși”
21:50
Trump vrea examen psihologic pentru candidații la președinția SUA: „Oameni ca Joe Somnorosul n-ar mai fi aleși”
MISIUNE SPAȚIALĂ Trump vrea ca NASA să trimită din nou astronauți pe Lună înainte de terminarea președinției sale în 2029
21:28
Trump vrea ca NASA să trimită din nou astronauți pe Lună înainte de terminarea președinției sale în 2029
TENSIUNI Trump i-a transmis lui Merz să-și „repare” țara, să încheie mai repede războiul din Ucraina și să se preocupe mai puțin de Iran
20:58
Trump i-a transmis lui Merz să-și „repare” țara, să încheie mai repede războiul din Ucraina și să se preocupe mai puțin de Iran

Cele mai noi

