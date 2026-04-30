Simion dezvăluie detalii din culise de la negocierile cu PSD și PNL

Liderul AUR, George Simion, susține că a purtat negocieri cu toate partidele parlamentare, inclusiv PNL și USR și i s-a cerut sprijin pentru un guvern minoritar condus de Ilie Bolojan.

„Voiau să îl țină în continuare pe Ilie Bolojan și voiau să existe o participare a noastră în susținerea acestui guvern minoritar. Nu am ajuns acolo”, a spus George Simion la Ai Aflat! cu Ionuț Cristache.

Simion dezvăluie detalii din culise

George Simion a confirmat că, în ultimele zile, au existat negocieri intense în culisele politicii românești. Potrivit acestuia, discuțiile au vizat inclusiv posibilitatea susținerii unui guvern minoritar, în condițiile în care actualul Executiv condus de Ilie Bolojan a rămas fără majoritate parlamentară.

„Am discutat cu toți, am discutat cu toate formațiunile politice, cu toți liderii importanți de partid. E normal să discuți, n-am de ce să mă ascund. Nu am făcut ilegalități, da, și cu reprezentanți din conducerea USR-ului.”

Simion afirmă că reprezentanți ai PNL și USR au încercat să convingă AUR să sprijine în Parlament actualul guvern.

„Am înțeles modul lor de gândire, am înțeles ce vor. Vor să-și atingă niște obiective politice, de exemplu, voiau să îl țină în continuare pe Ilie Bolojan și voiau să existe o participare a noastră în susținerea acestui guvern minoritar.”

Refuzul AUR ar fi venit după ce celelalte partide nu au acceptat condițiile impuse de formațiune.

„Nu am ajuns acolo, pentru că, la fel, am enunțat trei condiții pentru ca să discutăm, după aceea, alte amănunte. Trei lucruri pe care noi le avem în programul electoral. Nu le-au susținut.”

Printre aceste condiții se numără reducerea numărului de parlamentari la 300, eliminarea subvențiilor pentru partide și revenirea la alegerea primarilor în două tururi.

