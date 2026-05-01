Se poate vorbi despre un pact secret al președintelui cu PSD și AUR, având ca scop debarcarea lui Ilie Bolojan? A fost una din temele fierbinți discutate de jurnaliștii Ionuț Cristache și Doru Bușcu, în cea mai recentă ediție a emisiunii Ai Aflat!, În opinia redactorului-șef Cațavencii, sintagma prevăzută de Constituție de mediator al președintelui între partide, în cazul lui Nicușor Dan este doar „o vrăjeală”. Totuși, șeful statului are mizele lui și chiar dacă Nicușor Dan riscă, ne-am putea aștepta la mari surprize față de partidele pe care le critică sistematic.

Ionuț Cristache: Dintr-o dată, ce vedem cu toții? Că Nicușor Dan se înțelege foarte bine cu PSD. Că PSD e un partid de oameni de cuvânt, cum singur a zis, și să avem încredere în PSD. Că le-am fi putut spune noi lucrurile astea, la un timp, era treaba noastră. Dar o spune principalul dușman al PSD-ului, de 15 ani. E năucitor.

„Nicușor Dan î și avariază puternic electoratul”

Doru Bușcu: El își avariază electoratul. Își avariază puternic electoratul, pentru că el zice hai cu PSD-ul, până la urmă, da, se poate trăi într-un fel. Dar el se poate să se acomodeze și să se împrietenească și cu AUR. Eu nu voi avea nicio surpriză și cred că…

Cristache: Crezi că e posibil orizontul ăsta?

Bușcu: E posibil chiar să binecuvânteze un eventual guvern PSD-AUR.

Cristache: De frica suspendării sau ce?

Președintele a capitulat

Bușcu: Nu știu de frica cui. Încă o dată, în continuare, în spatele dialogului politic-civil, există un dialog politic între militar și civil. Nu știm pe ce broaște calcă sau pe ce mine antipersonal calcă un președinte odată ce ajunge la Cotroceni și are acces la niște informații, la niște realități, la niște înțelegeri, care poate transcend interesul național. Nu știm. Bun, asta poate fi… Să presupunem în favoarea lui că există astfel de dificultăți.

Cristache: Noi legendarizăm. Dar lui Emil Constantinescu i-a luat 4 ani să zică m-au înfrânt. Ție nu ți se pare că Nicușor Dan a capitulat după un an de zile?

Bușcu: Nu că mi se pare. A capitulat în mod evident, dar nu după un an de zile. Mult mai repede, foarte repede.

