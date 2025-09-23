Victor Ponta avertizează: „Cum a fost statul nazist și comunist, va fi statul USERIST”

În cadrul emisiunii Ai aflat! cu Ionuț Cristache, Victor Ponta a lansat un nou atac la adresa USR, afirmând că, dacă politica de apărare va fi preluată de acest partid, România ar putea ajunge un „stat userist”, comparabil cu regimurile nazist sau comunist. Urmăriți aici emisiunea integrală.

Fostul premier Victor Ponta a criticat în termeni duri influența USR asupra deciziilor politice și administrative, avertizând că riscurile pentru democrație sunt majore.