Războiul polonez continuă. Donald Tusk insistă ca judecătorii aleși de Parlament pentru Curtea Constituțională să fie recunoscuți de președintele Karol Nawrocki

Premierul polonez Donald Tusk nu dă înapoi în criza de la Tribunalul Constituțional din Polonia. El a făcut luni un apel către președintele țării, Karol Nawrocki, cerându-i să recunoască judecătorii aleși de Parlament pentru a soluționa criza de la Tribunalul Constituțional. Șeful guvernului de la Varșovia l-a acuzat pe liderul statului că alege varianta unei confruntări politice dăunătoare.

O criză instituțională prelungită și un blocaj la nivel înalt

„Să recunoască președintele judecătorii aleși legal, așa cum prevede Constituția, iar aceștia să își preia funcțiile la tribunal”, a transmis Donald Tusk pe platforma X, explicând că acest pas ar permite deblocarea situației fără a fi necesară modificarea legii fundamentale.

Tensiunile au escaladat brusc la finalul săptămânii trecute. Vineri, poliția a descins la sediul tribunalului pentru a bloca accesul, în timp ce ministrul Justiției a cerut ridicarea imunității președintelui instanței, numit de PiS. În paralel, o judecătoare desemnată recent de actuala majoritate parlamentară a anunțat că preia interimatul, suspendându-l din funcție pe președintele Bogdan Święczkowski.

Desfășurarea forțelor de ordine a avut loc în timp ce președintele Karol Nawrocki se afla la bordul unui avion cu destinația Senegal. Acesta a făcut imediat cale întoarsă și s-a deplasat la tribunal vineri seara, pătrunzând cu forța în clădire în ciuda opoziției unor magistrați. Gestul său a fost salutat de manifestanții naționaliști adunați în zonă.

Criza din jurul Tribunalului Constituțional din Polonia durează încă din 2015. Tribunalul s-a aflat constant în centrul unui conflict deschis între Bruxelles și partidul Lege și Justiție (PiS) pe durata mandatelor acestuia (2015–2023). Din 2015, guvernele PiS au numit judecători pe care nici Uniunea Europeană și nici actualul guvern de centru-dreapta condus de Donald Tusk nu îi recunosc drept legitimi.

Implicarea Comisiei Europene pentru deblocarea situației

Sâmbătă, președintele a convocat o serie de consultări de urgență cu principalele forțe politice, însă negocierile s-au încheiat fără un rezultat tangibil. În aceeași zi, Comisia Europeană s-a poziționat de partea premierului polonez, cerându-i oficial președintelui să valideze numirea judecătorilor pentru a pune capăt impasului constituțional.

Între timp, președinta interimară a tribunalului, Anna Korwin-Piotrowska – care nu este recunoscută nici de fostul președinte Bogdan Święczkowski, nici de opoziție sau de șeful statului – a convocat pentru marți după-amiază o adunare generală a instanței.