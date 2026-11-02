Prima pagină » Video » Pipera și nordul Bucureștiului, complet paralizate. Trafic blocat pe ambele sensuri pe artere principale. Șofer: „Am parcurs 500 de metri într-o oră și jumătate”. Primăria București dă vina pe greaua moștenire a lui Nicușor Dan

Pipera și nordul Bucureștiului, complet paralizate. Trafic blocat pe ambele sensuri pe artere principale. Șofer: „Am parcurs 500 de metri într-o oră și jumătate”. Primăria București dă vina pe greaua moștenire a lui Nicușor Dan

Oana Zvobodă
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Bucureștiul a paralizat astăzi și s-a transformat într-o imensă parcare. Mii de șoferi au rămas blocați pe principalele artere ale Capitalei, iar coloanele de mașini s-au întins pe kilometri. Primăria Capitalei dă vine, într-un comentariu pe Facebook, pe Nicușor Dan și spune că șantierele au fost întârziate în mandatul acestuia.

Vezi galeria foto
5 poze

Companiile din Nordul Bucureștiului reprezintă o bună parte a economiei Bucureștiului, care, la rândul său înseamnă circa un sfert din economia României.

Șoseaua Fabrica de Glucoză și Șoseaua Petricani au fost complet blocate. Un șofer a explicat, pentru Gândul, că a parcurs 500 de metri într-o oră și jumătate.

„Stau de o oră și jumătate. Vin de pe Dimitrie Pompeiu. Am întors la sensul giratoriu și până aici (intersecție Fabrica de Glucoză cu Șoseaua Petricani).

Nu știu cât este de acolo până aici – cam 500 de metri. Atâta e de la Dimitrie Pompeiu până la Fabrica de Glucoză. Atât am făcut de acolo și până aici. Am comandă. Nu știu dacă mă așteaptă. Îmi arată 14 minute – 460 metri. Orașul e blocat din cauza lucrărilor. Toate lucrările sunt făcute prost în tot Bucureștiul. Nu au început dintr-o parte. Au luat tot Bucureștiul. Asta este”, a spus unul dintre șoferi.

Trafic blocat pe ambele sensuri pe Șoseaua Fabrica de Glucoză și Șoseaua Petricani

Primăria Capitalei a reacționat, într-un comentariu pe Facebook și a dat vina pe administrația trecută practic, atunci când primarul Capitalei era Nicușor Dan.

„Toate șantierele sunt întârziate. Timp de doi ani, din februarie 2024 până în martie 2026, s-a lucrat doar 5,5 km, din totalul de 50 km linie tramvai care trebuie modernizată, plus utilitățile aferente.
Dacă lucrările nu sunt finalizate la timp, se pierd 1,6 miliarde de lei, fonduri nerambursabile”, au transmis reprezentanții Primăriei.

Un alt șofer a parcurs șase kilometri în mai mult de o oră.

„Vin de la Iancu Nicolae și am o oră și douăzeci de minute până aici. Am mers șase kilometri. S-a blocat Bucureștiul pentru că sunt foarte multe mașini, e vremea de așa natură și se circulă pe un sens, s-a blocat Dimitrie Pompeiu, șoferii blochează intersecțiile și nu acordă prioritate la sensul giratoriu. Trebuie să ajung la Iride. Dacă intru la Mobexpert o să ajung imediat”, a spus acesta.

„40 de minute am făcut. Vin de pe A3. Am parcurs aproximativ șase, șapte kilometri. A fost și un accident pe pod. Se circulă greu pentru că aceasta este infrastructura”, a explicat un alt conducător auto.

Trafic restricționat pe mai multe artere din Capitală

Traficul rutier a fost restricționat și pe pe bulevardul Metalurgiei, unde un copac a căzut pe carosabil și a doborât un stâlp de electricitate, a anunțat Brigada Rutieră a Capitalei.

„Luni, în jurul orei 13:34, Brigada Rutieră a fost sesizată prin apel 112 cu privire la faptul că pe bulevardul Metalurgiei, în zona intersecției cu șoseaua Berceni, un copac a căzut pe partea carosabilă. Polițiștii rutieri ajunși la fața locului au constatat că arborele căzut a agățat un cablu și a doborât un stâlp de electricitate”, a informat sursa citată.

Un alt incident a fost semnalat în Sectorul 6, pe strada Dezrobirii, unde mai mulți copaci s-au prăbușit pe carosabil. Circulația rutieră a fost blocată pe ambele sensuri minute bune.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

CONTROVERSĂ Dezvăluirea Elenei Udrea: se pregătește un nou partid al foștilor PDL-iști din PNL, nemulțumiți de Bolojan
17:55
Dezvăluirea Elenei Udrea: se pregătește un nou partid al foștilor PDL-iști din PNL, nemulțumiți de Bolojan
ACTUALITATE Dezvăluirile bodyguardului „Sfarmă Piatră”: Salman Khan și-a deghizat iubita în agent de pază la filmările din România
14:29
Dezvăluirile bodyguardului „Sfarmă Piatră”: Salman Khan și-a deghizat iubita în agent de pază la filmările din România
VIDEO Ce le răspunde Mircea Abrudean celor care i-ar ameninţa poziţia de lider al PNL lui Ilie Bolojan, la un viitor congres
13:48
Ce le răspunde Mircea Abrudean celor care i-ar ameninţa poziţia de lider al PNL lui Ilie Bolojan, la un viitor congres
ACTUALITATE „Sfarmă Piatră” vorbește despre jaful din casa lui Adrian Kreiner: „Cred că și cineva din interior i-a dat informații”
13:15
„Sfarmă Piatră” vorbește despre jaful din casa lui Adrian Kreiner: „Cred că și cineva din interior i-a dat informații”
ACTUALITATE Povestea fabulosului „Sfarmă Piatră”, omul din spatele securității vedetelor internaționale
12:06
Povestea fabulosului „Sfarmă Piatră”, omul din spatele securității vedetelor internaționale
SCANDAL Anca Alexandrescu îl acuză pe George Simion că vrea să o scoată de la Realitatea PLUS: „Am ajutat la crearea unui monstru, dar tot eu voi ajuta la înlăturarea lui”
10:53
Anca Alexandrescu îl acuză pe George Simion că vrea să o scoată de la Realitatea PLUS: „Am ajutat la crearea unui monstru, dar tot eu voi ajuta la înlăturarea lui”
Mediafax
Le Monde: România, pe lista țintelor Rusiei. Ce obiective strategice au fost vizate
Digi24
De ce s-ar fi prăbușit avionul privat cu 9 persoane la bord în Florida. Explicațiile unui pilot
Cancan.ro
Nostradamus, previziuni îngrijorătoare pentru 2027. Ce se va întâmpla în apropierea Mării Negre
Prosport.ro
Imagini demențiale din casa Anamariei Prodan și a lui Ronald Gavril din SUA! „Iubirea mea e cel mai bun bucătar”, spune impresara, în prosop de baie. EXCLUSIV
Adevarul
„Nimănui nu-i pasă de o diplomă”. Cât câștigă românii fără facultate și de ce mulți regretă că nu au studii superioare
Mediafax
Vin facturi mai mari la energie? Ce spune noul ministru al Energiei despre iarna care începe
Click
Cât a ajuns să coste un mic, la Bran, de Halloween. Prețuri care i-au șocat pe turiști
Digi24
Epopeea hainei de blană a iubitei lui Ciolacu. Un magazin cu Instagram făcut azi îi dă dreptate fostului premier: „Toate dorințele”
Cancan.ro
Ce meserie practică mama Claudiei Ion? Deși concurenta Insula iubirii a spus că e polițistă, femeia se ocupă cu altceva
Ce se întâmplă doctore
Imagini nemaivăzute cu Bianca Ghiurcă înainte de operațiile estetice. Cât de mult s-a schimbat soția lui Marco de la Insula Iubirii
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Mașina Zilei – Renault Megane diesel din 2022: un break francez la sub 15.000 de euro. Ce primești pentru acești bani?
Descopera.ro
Sucul de merișoare pare să inhibe formarea plăcii dentare, potrivit unui studiu
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Descopera.ro
De ce unii părinți au o viață sexuală deficitară după venirea pe lume a unui copil?
Mediafax Italia
Calendarul vacanțelor 2027. Cum obții zece zile libere?!
Mediafax Spania
Cum să economisești bani?! Două metode simple: „Funcționează bine!”
LIFESTYLE Trucul simplu care poate reduce pierderile de căldură cu până la 10%: ce recomandă specialiștii pentru a menține locuința caldă pe timpul iernii
18:40
Trucul simplu care poate reduce pierderile de căldură cu până la 10%: ce recomandă specialiștii pentru a menține locuința caldă pe timpul iernii
FLASH NEWS Florin Manole îl acuză pe Dragoș Pîslaru că a transmis date false Comisiei Europene. Ministrul Muncii susține că au fost raportate persoane decedate în mod eronat
18:31
Florin Manole îl acuză pe Dragoș Pîslaru că a transmis date false Comisiei Europene. Ministrul Muncii susține că au fost raportate persoane decedate în mod eronat
INEDIT Ce mâncau și ce beau oamenii acum 4.000 de ani? Descoperire arheologică importantă în Irak: urme ale unor instalații antice pentru producerea pâinii și berii, din vremea regelui Hammurabi
18:23
Ce mâncau și ce beau oamenii acum 4.000 de ani? Descoperire arheologică importantă în Irak: urme ale unor instalații antice pentru producerea pâinii și berii, din vremea regelui Hammurabi
NEWS ALERT Războiul polonez continuă. Donald Tusk insistă ca judecătorii aleși de Parlament pentru Curtea Constituțională să fie recunoscuți de președintele Karol Nawrocki
18:06
Războiul polonez continuă. Donald Tusk insistă ca judecătorii aleși de Parlament pentru Curtea Constituțională să fie recunoscuți de președintele Karol Nawrocki
AI AFLAT! „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 3 noiembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Gheorghe Piperea
18:05
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 3 noiembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Gheorghe Piperea
CONTROVERSĂ Un fost ministru israelian născut la Chișinău susține ca Eisenkot să devină premierul Israelului și exclude orice înțelegere cu Netanyahu
17:58
Un fost ministru israelian născut la Chișinău susține ca Eisenkot să devină premierul Israelului și exclude orice înțelegere cu Netanyahu

Cele mai noi

Trimite acest link pe