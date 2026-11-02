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Ce mâncau și ce beau oamenii acum 4.000 de ani? Descoperire arheologică importantă în Irak: urme ale unor instalații antice pentru producerea pâinii și berii, din vremea regelui Hammurabi

Ce mâncau și ce beau oamenii acum 4.000 de ani? Descoperire arheologică importantă în Irak: urme ale unor instalații antice pentru producerea pâinii și berii, din vremea regelui Hammurabi
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Arheologii care lucrează la Tell Muhammad, în Bagdad, au descoperit noi dovezi despre viața de zi cu zi din Mesopotamia antică, inclusiv posibile instalații pentru producerea pâinii și a berii. Situl datează în principal din perioada domniei lui Hammurabi, aproximativ între anii 2000 și 1600 î.Hr.

Dovezi esențiale despre viața de zi cu zi de acum 4.000 de ani au fost descoperite în capitala Irakului, Bagdad. Arheologii au descoperit noi indicii despre viața cotidiană din Mesopotamia antică la Tell Muhammad, un sit istoric care datează din perioada regelui babilonian Hammurabi, scrie Euronews.

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Săpăturile recente au scos la iveală fortificații antice și două porți, alături de o zonă despre care se crede că era folosită pentru producerea pâinii și, posibil, pentru fabricarea berii.

Codul lui Hammurabi/ Sursă foto: Shutterstock

Ce au descoperit cercetătorii

„Acest sezon a fost incredibil. Am descoperit o zonă destinată producerii pâinii și, probabil, a berii, deoarece la fața locului a fost găsită o tăbliță care face referire la o persoană care primea orz și producea bere, berea kurun, un tip de bere foarte important în Mesopotamia”, a explicat Nicola Aneri, profesor de arheologie la Universitatea din Catania. „Suntem încă în procesul de traducere a acestei tăblițe.”

Descoperirile fac parte din săpăturile arheologice în desfășurare, începute în 2022. Un nou parc arheologic le permite acum vizitatorilor să exploreze situl, în timp ce partenerii locali și internaționali lucrează pentru conservarea patrimoniului cultural al Bagdadului și încurajarea turismului.

Hammurabi a fost unul dintre cei mai cunoscuți regi ai Babilonului antic, care a domnit aproximativ între 1792 și 1750 î. Hr. Este cunoscut în special pentru Codul lui Hammurabi, unul dintre cele mai vechi și mai bine păstrate seturi de legi scrise din istorie. Acesta cuprindea 282 de legi, gravate în scriere cuneiformă pe o stelă (un monument din piatră).

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