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Florin Manole îl acuză pe Dragoș Pîslaru că a transmis date false Comisiei Europene. Ministrul Muncii susține că au fost raportate persoane decedate în mod eronat

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Ministrul Muncii, Florin Manole, îl acuză pe Dragoș Pîslaru că a permis raportarea unor persoane decedate drept beneficiari ai procesului de dezinstituționalizare, în documentele trimise Comisiei Europene. Potrivit acestuia, verificările au scos la iveală 478 de cazuri neconforme, iar România ar urma să piardă bani din PNRR.

Într-un mesaj video postat pe rețelele sociale, ministrul Muncii a lansat acuzații la adresa lui Pîslaru, în legătură cu modul în care au fost raportate rezultatele procesului de dezinstituționalizare a persoanelor cu dizabilități.

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„Dragoș Pîslaru a raportat persoane decedate ca fiind dezinstituționalizate! Asta arată cinism și lipsă de profesionalism. În plus, alte aproape 500 de cazuri au fost neconforme. Au cosmetizat cifrele, au făcut raportări false”, a spus Florin Manole.

Florin Manole susține că neregulile ar urma să determine aplicarea unei corecții financiare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

„România va pierde bani, pentru că verificarea și raportarea, care trebuiau făcute în lunile iulie și august, au fost greșite”, a transmis ministrul Muncii.

 „Cifra reală nu era 3.976, ci 3.498 de persoane dezinstituţionalizate”

Potrivit explicațiilor prezentate de acesta, Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități (ANPDPD) a anunțat, la începutul lunii septembrie, atingerea țintei din PNRR, raportând 3.976 de persoane dezinstituționalizate. Ulterior, în urma verificărilor, au fost eliminate 478 de cazuri.

Printre situațiile considerate neconforme s-ar fi aflat persoane decedate, beneficiari transferați în alte centre rezidențiale, persoane care nu erau instituționalizate până în 2020, cazuri fără documente justificative și persoane aflate în forme de locuire nereglementate sau încă în proces de dezinstituționalizare.

„Aşadar, cifra reală nu era 3.976, ci 3.498 de persoane dezinstituţionalizate”, a mai spus Manole.

Manole spune că au existat avertismente încă din august

Florin Manole a detaliat și calendarul prin care structurile subordonate au preluat documentația și au validat o țintă artificială, în ciuda criteriilor de excludere stabilite clar încă din luna iulie a anului 2026. Auditul intern a scos la iveală că verificările obligatorii de conformitate au fost complet mimate timp de două luni.

„Ordinea cronologică a faptelor este următoarea:

– Până la 8 iulie 2026 a fost stabilit cadrul general necesar dezinstituționalizării, iar toți actorii implicați au fost informați oficial că decesele, transferurile în alte centre și formele de locuire neconforme nu pot fi luate în considerare.

– În 10 iulie, dosarul dezinstituționalizării a fost predat noii conduceri ANPDPD printr-un protocol oficial. Aceasta a avut apoi aproape două luni, până la 31 august, pentru a verifica și a asigura conformitatea dosarelor.

– La începutul lunii septembrie, ANPDPD a anunțat că ținta a fost atinsă, raportând 3.976 de persoane dezinstituționalizate.”

Comisia Europeană ar fi cerut revizuirea datelor

Potrivit ministrului, după primirea documentelor, Comisia Europeană a identificat informații incomplete și cazuri care nu îndeplineau condițiile de eligibilitate, solicitând revizuirea urgentă a raportării. Manole a explicat că nu intenționează să mențină cifrele inițiale în condițiile în care acestea nu sunt susținute de documente.

„Nu vom acoperi această greșeală și nu vom înlocui realitatea cu o cifră convenabilă”, a mai declarat ministrul Muncii.

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