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Trucul simplu care poate reduce pierderile de căldură cu până la 10%: ce recomandă specialiștii pentru a menține locuința caldă pe timpul iernii

Trucul simplu care poate reduce pierderile de căldură cu până la 10%: ce recomandă specialiștii pentru a menține locuința caldă pe timpul iernii
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Multe gospodării se confruntă cu dificultăți în menținerea unei temperaturi confortabile fără facturi exorbitante la energie. În încercarea de a reduce costurile, este posibil să fi auzit sau să fi văzut persoane care încearcă un truc cu folie de aluminiu pentru încălzire, care presupune amplasarea acesteia în spatele caloriferelor, pentru a reflecta căldura înapoi în cameră. Dar funcționează cu adevărat?

Specialiștii explică principiul din spatele acestei metode și dacă aceasta vă poate ajuta cu adevărat să mențineți o locuință caldă fără să creșteți temperatura sistemului de încălzire, conform Homes and Gardens.

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Ce presupune trucul cu folia de aluminiu pentru încălzire?

Josh Mitchell, tehnician HVAC, explică: „Ideea din spatele acestei metode este simplă: aluminiul reflectă căldura. Prin amplasarea foliei în spatele unui calorifer, în special pe un perete exterior, căldura care ar fi absorbită de perete este reflectată înapoi în cameră. Astfel, mai multă căldură rămâne în încăpere, iar caloriferul funcționează mai eficient pentru a menține locuința caldă pe tot parcursul zilei.”

Potrivit lui Kevin Goude, expert HVAC, metoda nu reprezintă nicidecum o schimbare majoră, dar este o modalitate inteligentă de a valorifica la maximum ceea ce aveți deja, contribuind în același timp la reducerea facturilor la energie.

Mitchell precizează că studiile au arătat că folia poate reduce cantitatea de căldură pierdută prin pereți cu aproximativ 5-10%.

„Totuși, efectul general asupra temperaturii din cameră este, de obicei, redus”, adaugă Mitchell. „Prin urmare, nu este o soluție completă, ci mai degrabă un truc util.”

Potrivit lui Goude, cheia este consecvența. Combinarea foliei cu întreținerea regulată a sistemului de încălzire, pentru a evita greșelile frecvente, precum aerisirea caloriferelor și etanșarea locuinței, poate îmbunătăți nivelul de confort în timpul iernii.

Sursă foto: Shutterstock

Soluții alternative, accesibile

Deși acest truc cu folia poate fi de ajutor în anumite situații, există și alte modalități prin care vă puteți menține locuința caldă, asigurându-vă în același timp că facturile la energie rămân reduse.

Specialiștii recomandă utilizarea unui material de etanșare pentru ferestre, care să umple spațiile și fisurile din jurul ramelor. De asemenea, este o idee bună să luați în considerare izolarea țevilor, spune expertul HVAC Goude. Acesta recomandă utilizarea unor materiale izolatoare pentru conducte, precum husele din spumă izolatoare.

Desigur, puteți utiliza și radiatoare electrice portabile, însă trebuie să știți că acestea nu sunt mai ieftine de utilizat decât sistemul central de încălzire. 

Ce nu ar trebui să amplasați în jurul unui calorifer?

Deși puteți pune folie de aluminiu în spatele unui calorifer, este la fel de important să luați în considerare ce obiecte nu ar trebui amplasate în apropierea acestuia. De exemplu, piesele de mobilier, precum canapelele sau scaunele, pot împiedica circulația căldurii sau se pot supraîncălzi, provocând deteriorări și riscuri de incendiu. Din acest motiv, păstrați întotdeauna mobilierul la o distanță de aproximativ 15-30 de centimetri față de orice sursă de căldură. 

Amplasarea mobilierului prea aproape de pereți poate, de asemenea, să perturbe circulația umidității, necesară pentru o bună circulație a aerului și o ventilație corespunzătoare, care să reducă riscul apariției mucegaiului.

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