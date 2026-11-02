Un fost ministru israelian născut la Chișinău susține ca Eisenkot să devină premierul Israelului și exclude orice înțelegere cu Netanyahu

Avigdor Liberman, fost ministru și președintele partidului Yisrael Beytenu, a spus că formațiunea sa îl va propune pe Gadi Eisenkot pentru formarea viitorului guvern israelian. El exclude orice înțelegere cu actualul premier Benjamin Netanyahu, inclusiv în cadrul unui sistem de rotație.

Anterior, Liberman, politicianul israelian născut la Chișinău, în fosta Republică Sovietică Socialistă Moldovenească, nu și-a exprimat susținerea pentru Eisenkot. După întâlnirea cu acesta din weekend, el a refuzat să precizeze pe cine va susține, potrivit Clash Report.

„Lumea se va da peste cap înainte ca eu să colaborez cu Netanyahu. Acest lucru rămâne valabil chiar dacă mi-ar propune să ocup primul loc într-un sistem de rotație”, a spus Liberman.

El a mai spus că exclude o guvernare minoritară. „Am spus-o clar, nu se va întâmpla”.

„Îi recomandăm lui Gadi Eisenkot să preia mandatul, chiar dacă a candidat în cea mai egoistă campanie”, a adăugat acesta.

Liberman a mai declarat că îl va susține pe Yair Lapid să devină Purtătorul de Cuvânt al Parlamentului Israelului.

La alegerile din Israel din 27 octombrie, blocul pro-Netanyahu a obținut 53 de mandate, iar opoziția evreiască 48 de mandate. Trebuie menționate și cele 19 mandate obținute de partidele arabe, ceea ce îl pune pe Netanyahu în dificultate să formeze un nou guvern controlat de Likud.

Președintele Israelului Isaac Herzog va primi rezultatele finale pe 4 noiembrie și consultările vor începe din această zi.

Yisrael Beytenu va participa la consultări în seara zilei de 4 noiembrie. Pe 5 noiembrie vor urma partidele mari Yashar și Likud.

Herzog trebuie să nominalizeze un candidat pentru postul de premier care să formeze noul guvern pe 11 noiembrie. Persoana desemnată premier are la dispoziție 28 de zile, cu posibilitate de prelungire cu 14 zile, pentru a construi o coaliție de guvernare.

Eșecul negocierilor ar putea duce la repetarea alegerilor.

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