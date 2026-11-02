Dezvăluirea Elenei Udrea: se pregătește un nou partid al foștilor PDL-iști din PNL, nemulțumiți de Bolojan

Elena Udrea, fost consilier prezidențial, a declarat recent într-un dialog cu Ion Cristoiu, la emisiunea „Arhitectura Puterii” de la Realitatea Plus, că foștii membri ai Partidului Democrat Liberal din PNL sunt profund dezamăgiți de direcția conducerii liberale și ar avea în vedere să părăsească partidul lui Bolojan și să se reorganizeze sub umbrela unei noi formațiuni politice.

„Deci cred că dacă cineva acum vine cu un proiect, foarte mulți dintre aceștia se vor duce și vor susține proiectul”, a declarat Elena Udrea.

„Există o stare de agitație și de supărare pentru ce s-a întâmplat cu acest partid”

Potrivit Elenei Udrea, foștii membri PDL, partid condus în trecut de Traian Băsescu, s-au reunit la Focșani, iar la eveniment a participat și fosta consilieră prezidențială. Băsescu, în schimb, nu a luat parte la întrunire.

În interiorul formațiunii liberale, există o stare de tensiune printre foștii PDL-iști, generată de faptul că PNL-ul a anihilat valorile politice ale partidului condus, pe vremuri, de Băsescu, a punctat Elena Udrea.

„Am fost prezentă acolo. Starea de spirit este asta, adică oamenii aceia au făcut politică, mulți au făcut performanță în administrație și acum se uită la ce se întâmplă în Partidul Național Liberal, care a absorbit PDL, adică partidul lor, și sunt, nu spun că ei clocotesc acum, dar există o stare de agitație și de supărare pentru ce s-a întâmplat cu acest partid, cum a fost el absorbit de PNL și cum astăzi e pe nicăieri”, a declarat Udrea, în dialog cu Ion Cristoiu.

Printre PDL-iștii care vor să părăsească partidul lui Bolojan sunt și „puciști”

Printre dezvăluirile făcute de Elena Udrea este și faptul că printre PDL-iștii nemulțumiți se află și așa-zișii „puciști” din PNL, care l-au susținut pe Adrian Veștea pentru funcția de premier.

„Sunt și puciști”, a mai adăugat fosta consilieră prezidențială.

Sursa VIDEO: Realitatea Plus