Călin Georgescu, desenat de un celebru TikToker cu peste 10 milioane de urmăritori. În trecut, l-a schițat și pe Kylian Mbappé. Cum arată desenul cu fostul candidat la prezidențiale

TikToker-ul Jolly Emmanuel, cunoscut sub numele de Jolly Art, l-a desenat, la îndemnul urmăritorilor, pe Călin Georgescu. Creatorul de conținut artistic are peste 10 milioane de urmăritori pe TikTok și desenează mereu personalități celebre, atât reale, cât și creații ale inteligenței artificiale. Clipul a strâns 900 de mii de vizualizări în mai puțin de 24 de ore. În trecut artistul l-a desenat si pe fotbalistul Mbappe.

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Creatorul de conținut Jolly Art l-a desenat pe Călin Georgescu la îndemnul unui urmăritor

Jolly Art a ales comentariul unui utilizator care îl îndemna în engleză: „Please draw Căline, Căline” („Te rog, desenează Căline, Căline”). După ce a făcut research, a descoperit mai multe videoclipuri virale cu fostul candidat la alegerile prezidențiale. După ce a urmărit două meme-uri cu melodia și chipul lui Călin Georgescu, cu lacrimi în ochi, artistul a trecut la treabă.

Videoclipul a strâns aproape un milion de vizualizări în mai puțin de 24 de ore

Și-a deschis caietul cu coperta maro și a început să-l deseneze pe fostul candidat la prezidențiale, așa cum apărea în clipul video văzut inițial. Foarte atent la detalii, i-a colorat apoi și sacoul cu albastru, așa cum era în videoclip. Lângă desen a scris caligrafic „Căline, Căline”. Videoclipul a strâns în doar 20 de ore peste 100 de mii de like-uri și peste 950 de mii de vizualizări.

Creatorul de conținut a avut și alte proiecte pe care le-a postat pe pagina lui, cu un număr impresionant de urmăritori. De asemenea, pe lângă personajele populare de pe TikTok din ramura brain rot, l-a desenat chiar și pe Mbappé în varianta dictator.

Melodia virală realizată cu A.I. pentru Călin Georgescu a devenit un trend pe TikTok

În melodia virală, versurile sunt: „Călin, Căline, plânge țara după tine, cu lacrimi și suspine”. Nu este prima dată când clipuri cu această interpretare realizată cu AI devin virale. Un alt clip cu același sunet a strâns peste 50 de mii de vizualizări.