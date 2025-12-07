Prima pagină » Alegeri locale » Marele rival al lui Marcel Ciolacu la șefia CJ Buzău, Mihai Răzvan Moraru: „Am votat pentru speranțele buzoienilor”

07 dec. 2025, 12:02, Alegeri locale
Mihai Răzvan Moraru. Foto: Facebook

Fostul premier Marcel Ciolacu are mari emoții duminică, rezultatul votului pentru șefia CJ Buzău putând decide viitorul său pe prima scenă politică. Principalul său contracandidat este Mihai Răzvan Moraru, susținut de PNL și USR. 

Candidatul susținut de PNL și USR pentru preşedinţia Consiliul Județean Buzău, Mihai Răzvan Moraru, a declarat la ieșirea de la urne că votul său a fost pentru „speranțele” adunate de la buzoieni, dar și pentru o dezvoltare reală a infrastructurii şi a serviciilor publice, transmite Agerpres. Moraru a votat la secția amenajată în școala din localitatea Limpeziș și spune că ziua alegerilor reprezintă un moment important pentru comunitate. Mihai Răzvan Moraru este a antreprenor.

„Am votat pentru speranțele pe care le-am adunat de la toți buzoienii în această campanie și care sunt și ale mele, pentru drumuri mai bune, pentru spitale mai bune, pentru speranțele tinerilor care vor să fie ascultați, să fie sprijiniți, speranțele seniorilor, speranțele antreprenorilor. Am mai votat pentru curaj, curajul nostru, al tuturor și puterea pe care o avem atunci când mergem la vot”, a declarat candidatul PNL-USR.

8 candidați își dispută șefia Consiliului Județean Buzău

Fostul premier Marcel Ciolacu, candidatul PSD la Consiliul Județean Buzău, a votat duminică, 7 decembrie, și a admis că întoarcerea în județ înseamnă un moment decisiv în parcursul său politic.

Duminică au loc alegeri care vor decide şefia Consiliului Judeţean Buzău, după ce social-democratul Lucian Romaşcanu a renunţat la funcţie, în favoarea unui post la Curtea de Conturi Europeană. 8 candidaţi îşi dispută postul: Marcel Ciolacu, Ştefăniţă Avrămescu (AUR), Mihai Răzvan Moraru (independent, susţinut de PNL şi USR), Silviu Iordache (independent), Gabriel Pană (ACT), Adrian Dogaru (SOS România), Dragoş Brânzea (POT), Mihai Budescu (PRM).

