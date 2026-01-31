Ion Cristoiu: Nicușor Dan sfidează poporul român refuzând să dezvăluie ce a vorbit cu Zelenski despre ajutorul energetic

Discuția referitoare la ajutorul pe care România îl oferă Ucrainei continuă să stârnească aprinse discuții în spațiul public. Ion Cristoiu afirmă, în ultima sa „pastilă”, că „Nicușor Dan sfidează poporul român refuzând să dezvăluie ce a vorbit cu Zelenski despre ajutorul energetic”.

„Vineri seara, aproape toate site-urile importante din România, dar și televiziunile de știri, au difuzat informația. potrivit căreia Volodimir Zelenski a postat următorul text: «Am discutat cu Nicușor Dan, dar am despre proiecte energetice comune ce pot consolida semnificativ securitatea energetică atât a Ucrainei, cât și a României. Este crucial să le realizăm pe toate. Echipele noastre vor continua discuții la nivel ministerial. Mulțumesc președintelui și poporului român pentru sprijinul acordat”, precizează Cristoiu.

Mai departe, reputatul om de presă arată că Zelenski „nu se adresează nici ucrainenilor, nici românilor, iar din punct de vedere logic există o problemă. Ucrainenii, care ei trec acum de la cultura rusă la cultura engleză… am înțeles că nu mai ai voie să vorbești rusește pe stradă, englezește poți vorbi; probabil că o să și-l revendice și pe Shakespeare, care știți, a fost ucrainean. Da! Mă rog, prostiile naționaliste ale popoarelor fără istorie națională”.

Despre ce este vorba, de fapt

Ion Cristoiu arată că, în mesajul său, liderul de la Kiev are o „fractură de logică”. Concret, el spune că face o afacere cu România, dar în același timp mulțumește țării noastre pentru ajutorul oferit.

„Ce înțeleg eu din acest mesaj? Că Zelenski a discutat cu președintele României (…) proiecte comune ce pot consolida semnificativ securitatea energetică a Ucrainei, cât și a României. Din câte știm, Ucraina are infrastructura energetică făcută pulbere de ruși, în cadrul acelei strategii a terorii frigului; atât de mari probleme au cetățenii din Kiev și din alte mari orașe și atât de zdrobită este infrastructura încât Donald Trump chiar l-a rugat pe Putin să nu-i mai bombardeze câteva zile! Deci, cum să discuți cu președintele României să consolideze proiecte energetice comune, când ei nu au energie, adică ei tocmai de asta aduc lips!?

Nu știm ce a zis domnul Nicușor, dar după asta… «mulțumesc președintului și poporului român pentru sprijinul acordat». Deci, aici e o fractură logică. În prima parte e vorba de o afacere economică, deci a discutat cu Nicușor Dan să facă proiecte în România, în comun, și spre final mulțumește poporul român pentru sprijin. Păi, care sprijin? Că era vorba de o afacere. Deci, este limpede că Nicușor Dan… cei doi președinți au vorbit despre un ajutor energetic dat Ucrainei, acum că ei au probleme. Ăsta este mesajul”, arată Cristoiu.