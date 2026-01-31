Prima pagină » Actualitate » Scene ireale la Vaslui: Struții umblă pe șosea, ca găinile prin comună: „Bă, voi de unde ați apărut?”

Scene ireale la Vaslui: Struții umblă pe șosea, ca găinile prin comună: „Bă, voi de unde ați apărut?”

31 ian. 2026, 12:28, Actualitate

Scene ireale la Vaslui. Șoferii au fost surprinși să vadă… doi struți pe o șosea. Unul alerga pe carosabil, printre mașini.

Cei aflați la volan au încetinit pentru a nu speria bietele păsări dezorientate, precun și pentru a surprinde scena ireală cu telefonul.

Cel ma probabil, struții fugiseră de la o fermă din apropiere. Au fost capturați de proprietari înainte să fie loviți de mașini.

„La Vaslui stau struții pe stradă, cum stau găinile la comună. Ia uite-l, mânca-i-aș gura lui. Bă, șefule, ce faci, bă, șefule, bă. De unde ați apărut?”, a spus cel care a filmat întreaga scenă.

