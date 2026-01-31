Scene ireale la Vaslui: Struții umblă pe șosea, ca găinile prin comună: „Bă, voi de unde ați apărut?”

Scene ireale la Vaslui. Șoferii au fost surprinși să vadă… doi struți pe o șosea. Unul alerga pe carosabil, printre mașini.

Cei aflați la volan au încetinit pentru a nu speria bietele păsări dezorientate, precun și pentru a surprinde scena ireală cu telefonul.

Cel ma probabil, struții fugiseră de la o fermă din apropiere. Au fost capturați de proprietari înainte să fie loviți de mașini.