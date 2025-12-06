Prima pagină » Actualitate » AUR acuză Biroul Electoral Județean Buzău că acoperă „campania ilegală din «Ziua Tăcerii»” după ce a respins toate sesizările formațiunii

AUR acuză Biroul Electoral Județean Buzău că acoperă „campania ilegală din «Ziua Tăcerii»” după ce a respins toate sesizările formațiunii

06 dec. 2025, 22:02, Actualitate
Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) susține că Biroul Electoral Județean (BEJ) Buzău a respins toate sesizările depuse privind „continuarea propagandei pe site-uri și rețele sociale în data de 6 decembrie”.

Potrivit AUR, mai multe conturi și publicații online ar fi continuat campania electorală în 6 decembrie, prin materiale considerate de partid drept propagandă de influențare a alegătorilor.

„Deși legea interzice orice formă de campanie electorală în «Ziua Tăcerii», Biroul Electoral Județean Buzău a respins toate sesizările depuse de AUR privind continuarea propagandei pe site-uri și rețele sociale în data de 6 decembrie”, au transmis reprezentanții AUR.

„Această atitudine ridică semne grave de întrebare”

„AUR a semnalat oficial că numeroase conturi și publicații online au continuat campania electorală cu o zi înainte de vot, prin articole, postări și etichetări menite să influențeze electoratul. Deși dovezile au fost depuse la dosar, majoritatea BEJ Buzău, formată din reprezentanți PSD, judecători, AEP, minorități, UDMR, ACT și PRM, a decis să respingă toate sesizările fără a analiza fondul problemei”, se arată în comunicatul partidului, emis sâmbătă.

Conform partidului, „această atitudine ridică semne grave de întrebare privind imparțialitatea BEJ și respectarea dreptului cetățenilor la un vot liber, neinfluențat. AUR consideră că astfel de decizii compromit încrederea publică în procesul electoral chiar în ajunul alegerilor”.

Duminică, în cadrul alegerilor parțiale din România, buzoienii își vor alege președintele Consiliului Județean după ce Lucian Romașcanu, fostul președintele a părăsit postul pentru a la Curtea de Conturi Europeană.

Printre candidați se numără fostul premier PSD, Marcel Ciolacu, Mihai-Răzvan Moraru din partea alianței PNL-USR, iar din partea AUR, Ștefăniță-Alin Avrămescu.

FLASH NEWS Zelenski spune că a avut o discuție „substanțială” la telefon cu Steve Witkoff și Jared Kushner. Președintele așteaptă un raport „detaliat”
21:35
Zelenski spune că a avut o discuție „substanțială” la telefon cu Steve Witkoff și Jared Kushner. Președintele așteaptă un raport „detaliat”
FLASH NEWS Departamentul pentru Situații de Urgență anunță că intervențiile de sprijin continuă pentru comunitățile din Prahova și Dâmbovița
20:43
Departamentul pentru Situații de Urgență anunță că intervențiile de sprijin continuă pentru comunitățile din Prahova și Dâmbovița
Premierul Bolojan se ceartă cu românii supărați care i-au ieșit în cale, la Târgul de Carte: “Ce faceți? Aveți bani de cărți, că noi nu mai avem bani de nimic!” Bolojan: “Puteți să aveți bun-simț?”
20:23
Premierul Bolojan se ceartă cu românii supărați care i-au ieșit în cale, la Târgul de Carte: “Ce faceți? Aveți bani de cărți, că noi nu mai avem bani de nimic!” Bolojan: “Puteți să aveți bun-simț?”
EXTERNE Un bacșiș de 200 de dolari de la patru turiști a înfuriat o chelneriță: „Din cauza asta îmi urăsc jobul”
19:32
Un bacșiș de 200 de dolari de la patru turiști a înfuriat o chelneriță: „Din cauza asta îmi urăsc jobul”
VIDEO Melania Trump le-a citit povești unor copii de la un spital din Washington. Ce mesaj le-a transmis din partea președintelui Donald Trump
19:19
Melania Trump le-a citit povești unor copii de la un spital din Washington. Ce mesaj le-a transmis din partea președintelui Donald Trump
HOROSCOP Zodiile favorizate de Univers. Acești nativi vor avea parte de noroc și surprize neașteptate de Sărbători
19:04
Zodiile favorizate de Univers. Acești nativi vor avea parte de noroc și surprize neașteptate de Sărbători

