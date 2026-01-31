România și UE au acuzat India că ajută Rusia să-și vândă petrolul în Europa. Acum aplaudă acordul comercial istoric, semnat de Ursula von der Leyen

Ursula von der Leyen și premierul indian, Narendra Modi, au semnat, săptămâna aceasta, un acord comercial istoric, pe care președinta Comisiei Europene l-a numit „mama tuturor acordurilor“. În temeiul acestui acord, tarifele vamale pentru 96,6% din mărfurile UE exportate către India vor fi eliminate sau reduse. Se pare că acest lucru va însemna economii anuale de aproximativ 4 miliarde euro la taxele vamale pentru produsele europene.

Sectorul auto este, însă, marele câștigător. Producătorii europeni de automobile – precum Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz și Renault – vor vedea că tarifele pentru vehiculele lor vor fi reduse treptat de la 110% la doar 10%.

Producătorii auto europeni susțin acordul UE-India

Asociația producătorilor auto europeni a salutat acordul comercial dintre UE și India, și a transmis că acesta este „o declarație fermă din partea ambelor părți pentru promovarea unor relații comerciale mai deschise și reciproc avantajoase”.

„Acest lucru va ajuta foarte mult exporturile europene de automobile să intre pe o piață de 4 milioane de autoturisme care, până acum, a fost protejată de tarife de import de până la 110%”, a adăugat Asociația Producătorilor Europeni de Automobile (ACEA).

Poziția României privind acordul UE-India

Ministrul de Externe al României, Oana Țoiu, a oferit o explicație detaliată despre poziția României privind acordul comercial, în timpul unui interviu la B1TV.

„Este un moment important din perspectiva diplomației economice, pentru că Uniunea Europeană, prin Comisia Europeană, a semnat astăzi acordul de schimburi comerciale cu India. De altfel, Uniunea Europeană, și noi împreună ca piață unică, suntem principalul partener comercial al Indiei de o vreme. (…) Noi avem, de exemplu, câteva sectoare în economie în care legăturile cu India nu sunt puține. De exemplu, sectorul tehnologiei, partea de software. (…) Există și metalurgia, care este un domeniu de activitate foarte important pentru România și un interes puternic al mediului de afaceri din India, de asemenea.“, a transmis oficialul la B1TV.

Și Germania s-a grăbit să salute acordul, spunând că acesta ar putea sprijini creșterea economică într-un moment în care relațiile cu alte economii majore sunt din ce în ce mai dificile, relata The Guardian.

Deși, în ultimii ani, liderii UE au acuzat India că ajută Rusia să-și vândă gazul, petrolul și mărfurile în Europa, lucrurile par să se fi schimbat drastic în ultima perioadă. Afectată de politicile „neregulate“ ale lui Donald Trump, Europa a fost nevoită să-și intensifice relațiile cu parteneri precum India. Cancelarul german Friedrich Merz a fost în India la începutul acestei luni, iar președintele francez Emmanuel Macron îi va urma exemplul luna viitoare, când va participa la Summitul privind Impactul Inteligenței Artificiale. Premierul Italiei, Giorgia Meloni, a vorbit și ea cu prim-ministrul Modi la sfârșitul anului trecut, oferindu-i sprijin și pentru acordul comercial UE-India.

India, al doilea cel mai mare cumpărător de petrol rusesc după China

De la începutul războiului din Ucraina, India a importat țiței rusesc în valoare de 144 de miliarde de euro, contribuind la veniturile cumulate ale Kremlinului din vânzările globale de petrol din februarie 2022, care se ridică la suma colosală de 1 trilion de euro. India este al doilea cel mai mare cumpărător de petrol rusesc după China, a declarat pe 6 ianuarie Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA), potrivit Press Trust of India.

„Până ianuarie 2026, Rusia a câștigat 1 trilion de euro din vânzările globale de combustibili fosili de la începutul invaziei pe scară largă a Ucrainei, pe 24 februarie 2022, venituri care continuă să finanțeze strămutarea, distrugerea și moartea în Ucraina”, a declarat CREA într-un comunicat.

China a achiziționat petrol rusesc în valoare de 210,3 miliarde de euro, împreună cu cărbune în valoare de 42,7 miliarde de euro și gaz în valoare de 40,6 miliarde de euro. Achizițiile totale ale Chinei de la începutul războiului până la 3 ianuarie 2026 se ridică la 293,7 miliarde de euro. India, pe de altă parte, a cumpărat combustibili fosili în valoare de 162,5 miliarde de euro – 143,88 miliarde de euro petrol și 18,18 miliarde de euro cărbune – din Rusia, a declarat CREA.

Până în noiembrie anul trecut, Rusia reprezenta aproximativ 35% din totalul petrolului brut importat de India, dar după ce SUA au impus noi sancțiuni asupra a doi dintre principalii exportatori de petrol din Rusia începând cu 22 noiembrie 2025, cota Rusiei în achizițiile de petrol ale Indiei a scăzut la mai puțin de 25%, după ce principalul cumpărător, Reliance Industries (RIL), a renunțat la petrolul rusesc.

Alte rafinării, însă, printre care Indian Oil Corporation (IOC) și Bharat Petroleum Corporation Ltd (BPCL), continuă să cumpere de la entități rusești nesancționate, relatează The Wire.

Miliardarul Mukesh Ambani, cel mai mare cumpărător de petrol rusesc din India

Potrivit unei analize Al Jazeera, cel mai mare importator de țiței rusesc transportat pe mare din India a fost Reliance Industries (RIL), condusă de cel mai bogat om din Asia, Mukesh Ambani. Țițeiul rusesc reprezenta doar 3% din importurile totale de țiței ale rafinăriei RIL din Jamnagar în 2021. Totuși, de la războiul din Ucraina, acesta a crescut la o medie de 50% în 2025, conform datelor CREA.

Rafinăriile indiene, precum cea a familiei Ambani din Jamnagar, procesează țițeiul rusesc la preț redus în produse precum motorină, benzină și combustibil pentru avioane. Apoi le exportă, în principal, către țările Uniunii Europene, Statele Unite, Regatul Unit și Australia. Printre principalii importatori europeni se numără Țările de Jos, Franța, Italia, Belgia și chiar România care utilizează adesea intermediari pentru transportul combustibilului.

Potrivit analizei Al Jazeera, rafinăria Jamnagar a exportat, la nivel global, produse rafinate în valoare de 85,9 miliarde de dolari din februarie 2023 până în iulie 2025.

Exporturi în valoare de 17 miliarde de euro (19,7 miliarde de dolari), au fost destinate UE, iar 6,3 miliarde de dolari de produse petroliere au fost destinate SUA.

În luna august a anului trecut, exporutile de motorină ale Indiei spre Europa au atins un nivel record, deoarece cumpărătorii europeni s-au grăbit să facă stocuri înainte de interdicția asupra combustibililor produși din țiței rusesc, relata The Independent.

În august, livrările au atins aproximativ 260.000 de barili pe zi – o creștere de 63% față de luna iulie și mai mult decât dublul nivelului înregistrat cu un an înainte, potrivit firmei de monitorizare a tancurilor petroliere Kpler. Aproape toate încărcăturile proveneau de la Reliance Industries, cea mai mare rafinărie privată din India, deținută de industriașul Mukesh Ambani și familia sa.

Oțelul rusesc, prelucrat în India și trimis în Europa

Nu doar petrolul rusesc a fost trimis spre rafinare în India și vândut apoi pe piețele europene. După sancțiunile impuse Rusiei, India a cumpărat cantități mari de materii prime prcum țitei, cărbune și oțel la prețuri scăzute. Oțelul rusesc a fost și el importat în India, prelucrat și apoi exportat către piețele europene, ocolind astfel restricțiile directe impuse Rusiei.

Administrația Trump critică Europa: „Comerțul este mai presus de Ucraina”

Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a criticat recentul acord de liber schimb între Europa și India, acuzând liderii europeni că își subminează propria poziție față de războiul din Ucraina, prioritizând interesele economice în detrimentul geopoliticii și al securității energetice.

„Europa și India semnează acest acord comercial masiv, reprezintă asta o amenințare pentru America? Din nou, ei trebuie să facă ceea ce este mai bine pentru ei. Dar europenii mă dezamăgesc profund, pentru că se află pe linia întâi a războiului dintre Ucraina și Rusia”, a spus Bessent, potrivit NDTV World.

Bessent a acuzat țările europene că finanțează indirect conflictul pe care îl condamnă public. După ce Rusia a invadat Ucraina și s-au impus sancțiuni occidentale, India și-a mărit semnificativ achizițiile de țiței rusesc la preț redus. Potrivit lui Bessent, Europa a devenit apoi un cumpărător major al produselor rafinate fabricate din acest petrol.

„India a început să cumpere petrol rusesc sancționat și ghiciți cine cumpăra produsele rafinate? Europenii”, a spus el. „Deci europenii au finanțat războiul împotriva lor înșiși, lucru pe care nu l-ați fi putut inventa.”

Secretarul Trezoreriei SUA a declarat că Statele Unite au răspuns prin impunerea unui tarif de 25% asupra Indiei pentru achiziționarea de petrol rusesc, dar Europa a refuzat să se alăture Washingtonului în măsuri similare. El a sugerat că reticența a fost determinată parțial de dorința Europei de a menține negocierile comerciale cu India pe drumul cel bun.

„Europenii nu au fost dispuși să ni se alăture și, se pare, pentru că au vrut să încheie acest acord comercial”, a spus Bessent. „De fiecare dată când auziți un european vorbind despre importanța poporului ucrainean, amintiți-vă că a pus comerțul înaintea poporului ucrainean. Comerțul, comerțul european, este mai important decât încheierea războiului din Ucraina.”

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

Ursula von der Leyen a încheiat „mama tuturor acordurilor“ cu India. Ce presupune și când va intra în vigoare. Taxele la autovehicule, reduse la 10%

După ce Trump a retras amenințările cu tarife, UE suspendă timp de 6 luni pachetul de retorsiune împotriva SUA. Acesta poate fi reactivat oricând