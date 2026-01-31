Blackout în Republica Moldova. Capitala şi multe regiuni sunt în beznă

În mai multe regiuni ale Republicii Moldova, inclusiv în municipiul Chișinău, se înregistrează deconectări de la energia electrică, cauzate de problemele grave în reţeaua electrică din Ucraina, care au dus la căderea tensiunii pe linia Isaccea-Vulcăneşti-MGRES.

Sâmbătă, în jurul orei 11:00 a fost înregistrată o pană de curent în municipiul Chişinău, dar și în mai multe regiuni din Republica Moldova.

Autoritățile din țara vecină anunță că din cauza problemelor grave în reţeaua electrică din Ucraina a căzut tensiunea pe linia de 400 kV Isaccea-Vulcăneşti-MGRES, provocând deconectarea avariată a sistemului electroenergetic.

Primarul Chișinăului, Ion Ceban, a făcut apel la calm.

„Deconectări de energie electrică în cea mai mare parte a Chișinăului. De urgență am adunat responsabilii pentru a vedea situația și pentru a fi conectate generatoarele unde este necesar. Rugăm de urgență să se autosesizeze poliția pentru a ieși în intersecții și a gestiona traficul unde nu funcționează semafoarele, iar cei de la centru să vină cu explicații privind situația. În multe zone, troleibuzele staționează. Rugăm cetățenii să fie liniștiți și calmi”, a scris primarul Ion Ceban pe Facebook.

Ministerul Energiei al Republicii Moldova a solicitat operatorilor de distribuție intervenții urgente pentru remedierea situației.

„Din cauza problemelor grave în reţeaua electrică din Ucraina, în dimineaţa zilei de sâmbătă, 31 ianuarie, la ora 10.42, a căzut tensiunea pe linia de 400 kV Isaccea-Vulcăneşti-MGRES, provocând deconectarea avariată a sistemului electroenergetic. Operatorul sistemului de transport a energiei electrice, Moldelectrica lucrează la remedierea situaţiei, în unele localităţi tensiunea deja fiind restabilită. Vom reveni în scurt timp cu informaţii suplimentare”, a transmis la rândul său Dorin Junghietu pe pagina de Facebook.

Troleibuze blocate, semafoare oprite, poliția dirijează traficul

Poliția Națională din Republica Moldova informează că, din cauza întreruperilor masive a curentului electric – semafoarele nu funcționează, fapt ce îngreunează circulația rutieră și sporeşte riscul producerii accidentelor.

În acest context, polițiştii sunt prezenți în intersecțiile aglomerate, pentru a fluidiza traficul și a preveni evenimentele rutiere.

