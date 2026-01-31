Prima pagină » Economic » Un economist celebru avertizează că România se confruntă cu o criză economică mascată. „Criza există. Ea este camuflată statistic de aceste intrări de bani europeni”

Un economist celebru avertizează că România se confruntă cu o criză economică mascată. „Criza există. Ea este camuflată statistic de aceste intrări de bani europeni”

31 ian. 2026, 12:18, Economic
Un economist celebru avertizează că România se confruntă cu o criză economică mascată. „Criza există. Ea este camuflată statistic de aceste intrări de bani europeni”

Celebrul economist, Bogdan Glăvan, avertizează printr-o postare pe rețelele de socializare că România traversează o perioadă de criză economică camuflată de intrările masive de bani europeni. Anul acesta, țara noastră urmează să primească 20 mld. euro, 10 mld. din PNRR și 10 mld. subvenții agricole și fonduri de convergență, echivalentul a 5% din PIB. Deși se preconizează că economia României va crește cu 1%, economistul spune că acest procent reflectă mai degrabă efectul fondurilor externe decât performanța reală a economiei interne. 

Deși ministrul Finanțelor a subliniat că România va avea în 2026 „un buget al relansării și al investițiilor”, cifrele prezentate de acesta în cadrul unei conferințe de presă sunt identice cu cele publicate de Comisia Națională de Strategie și Prognoză. Prognoza de toamnă publicată de instituția de stat arată clar că România va avea o creștere reală de doar 1%. În acest sens, Bogdan Glăvan avertizează că această creștere este de fapt o iluzie acoperită de fondurile europene și de subvențiile agricole și fondurile de convergență.

„În România intră în acest an 20 mld. euro, adică 5% din PIB și economia crește cu 1%! Ne imaginăm ce s-ar întâmpla dacă în România nu ar intra cele 10 mld. euro din PNRR + cele 10 mld. euro subvenții agricole și fonduri de convergență?! Probabil economia ar scădea cu 4%. Am simplificat ca să mă fac înțeles”, spune Bogdan Glăvan. 

Criza din România este camuflată statistic de Guvernul Bolojan

Specialistul susține că în România există o criză care se manifestă în rândul firmelor, în sate și orașe și crede că statul încearcă să acopere problemele economice prin intrările de bani europeni. De asemenea, economistul spune că acești bani care intră în bugetul țării noastre nu sunt distribuiți către toți românii, ci ajung în „buzunare particulare” prin canale specifice. Mai mult decât atât, Glăvan subliniază că în lipsa acestor fonduri externe, economia României ar fi într-o scădere de cel puțin 4% și susține că această creștere aparentă nu reflectă de fapt performanța reală a economiei interne.

„Criza există. Este reală. Se manifestă în rândul firmelor, în satele și orașele României. Ea este camuflată statistic de aceste intrări de bani europeni, care însă nu sunt distribuiți din elicopter tuturor românilor, ci care se duc pe canale specifice în buzunare particulare. România nu va avea creștere echilibrată, incluzivă, până când instituțiile ei nu vor fi incluzive. Din păcate, creșterea poverii fiscale înseamnă creșterea politicilor extractive, adică opusul celor incluzive.” 

În plus, analiza datelor oficiale ale Ministerului Finanțelor confirmă exact această perspectivă. Execuția bugetară pe 2025 arată că veniturile au fost sub nivelul planificat, iar cheltuielile au depășit bugetul inițial. În plus, o parte semnificativă din creșterea aparentă a veniturilor a fost acoperită de „scamatoria” pe care Guvernul Bolojan a făcut-o. De fapt, România a pierdut miliarde de euro din PNRR, bani care nu mai puteau fi recuperați, dar în același timp a prezentat în execuția bugetară venituri aferente PNRR care nu au fost încasate. Practic, Guvernul Bolojan a creat iluzia unei absorbții mai bune decât cea reală și a trecut „contabilicește”  împrumuturile pierdute din PNRR la venituri, ceea ce a generat un plus de 10 mld. lei, 2 miliarde de euro, adică peste 0,5% din PIB.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Recomandarea video

Citește și

ACTUALITATE Schimbările climatice lovesc și piața vinurilor. Spre ce soiuri se reorientează podgorenii din Bordeaux
10:51
Schimbările climatice lovesc și piața vinurilor. Spre ce soiuri se reorientează podgorenii din Bordeaux
FINANCIAR Antonio Gutteres, secretarul general al ONU: „Colapsul financiar este iminent”
21:50
Antonio Gutteres, secretarul general al ONU: „Colapsul financiar este iminent”
ECONOMIE Purtătorul de cuvânt al BNR spune că Guvernul nu trebuie să mai introducă taxe noi, măsurile actuale sunt suficiente pentru reducerea deficitului
19:01
Purtătorul de cuvânt al BNR spune că Guvernul nu trebuie să mai introducă taxe noi, măsurile actuale sunt suficiente pentru reducerea deficitului
TEHNOLOGIE Laptopurile și telefoanele vor deveni produse de lux. Producătorii de cipuri avertizează: Criza cipurilor provocată de AI va fi mult mai gravă
18:28
Laptopurile și telefoanele vor deveni produse de lux. Producătorii de cipuri avertizează: Criza cipurilor provocată de AI va fi mult mai gravă
FINANȚE Guvernul a amânat aplicarea RO e-Factura pentru persoanele fizice impozabile până la 1 iunie 2026. OCDE îi cere României să modifice codul fiscal
14:43
Guvernul a amânat aplicarea RO e-Factura pentru persoanele fizice impozabile până la 1 iunie 2026. OCDE îi cere României să modifice codul fiscal
De ce plătesc românii cea mai scumpă energie electrică din Europa? Ce soluții există pentru scăderea facturilor
13:34
De ce plătesc românii cea mai scumpă energie electrică din Europa? Ce soluții există pentru scăderea facturilor
Mediafax
A murit actrița Catherine O’Hara, cunoscută pentru rolurile din din Home Alone și Schitt’s Creek
Digi24
De ce și-au cerut scuze rușii față de ucraineni și ce motiv au invocat pentru greșeala lor (NYT)
Cancan.ro
Andra Măruță, însărcinată a treia oară? Legătura cu plecarea lui Cătălin Măruță de la Pro TV
Prosport.ro
FOTO, Cea mai frumoasă femeie din lume, imagini spectaculoase!
Adevarul
Cum poate Ciprian Ciucu să spargă blocada PSD? Primul avertisment primit în Consiliul General
Mediafax
Horoscop 31 ianuarie 2026: Zodiile care încheie luna ianuarie cu noi oportunități
Click
Imagini din interiorul casei lui Virgil Ianțu. Vila cu două niveluri, complet transformată după renovare: „O adevărată investiție, la care mă gândesc cu mândrie”
Digi24
Val de demisii în PSD București: liderii mai multor filiale pleacă după eșecul alegerilor din Capitală. Cine le ia locul (surse)
Cancan.ro
Surpriză colosală: Călin Donca, eliminat de la Survivor? Antena 1 a divulgat secretul
Ce se întâmplă doctore
Dieta cu 5 mese pe zi a Ancăi Țurcașiu. Arată INCREDIBIL la 55 de ani și toată lumea se întreabă CUM reușește!
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Vloggerii indieni pun sub lupă noul Duster. Cum este perceput SUV-ul pe piața indiană?
Descopera.ro
Stelele de mare controlează sute de picioare, deși nu au creier. Cum reușesc?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Mirii se retrag în dormitor în noaptea nunții. Tânăra nesătulă: o dată, de două ori, de trei, de patru…
Descopera.ro
Ok: Povestea celor două litere care au schimbat lumea

Cele mai noi

Trimite acest link pe