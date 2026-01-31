Nicușor Dan a primit cadouri în valoare de 10 mii de euro, în 2025. Cel mai ieftin este un tablou de 5 euro. Care a fost cel mai scump cadou

Președintele Nicușor Dan a primit în decursul anului 2025 cadouri în valoare de 50.281 de lei, circa 10 mii de euro, potrivit unei comunicări transmise de Administrația Prezidențială.

O fotografie de la Regele Charles este cel mai scump obiect primit de către președintele României, în 2025, care valorează: 17.334 de lei, aceasta fiind valoarea estimată a pozei.

”Fotografia este înrămată cu dimensiuni 36cmX 26,5 cm, de culoare vișinie, din piele Ettinger, cu sticlă și paspartu. Are autografe de la Majestatea Sa Regele Charles al III-lea și de la Regina Camilla”, precizează Administrația Prezidențială.

Apoi, al doilea obiect ca și valoare este un tablou ”HUNGBAE” din material din mătase brodat Hungbae, cu simbol tradițional, Royal, utilizat în dinastia Chosun. Valoarea sa este de 4.843 de lei.

Nicușor Dan a primit însă și obiecte bisericești, seturi de porțelan, cărți, un suport de lumânări, plachete și bibelouri.

Cele mai ieftine obiecte sunt, potrivit sursei, un set de tablouri primite din Republica Moldova. Sunt trei, în total, și fiecare valorează 25,49 de lei.

