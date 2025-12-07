Fostul premier Marcel Ciolacu are mari emoții duminică, fiind în joc viitorul său politic. Fostul președinte PSD a votat dimineața, în jurul orei 9, la o secție din municipiul Buzău, îndemnând oamenii să iasă la vot.

Secţiile de votare s-au deschis, duminică dimineaţă, în judeţul Buzău, pentru cei peste 360.000 de cetăţeni cu drept de vot aşteptaţi să îl aleagă, la urne, pe noul preşedinte al Consiliului Judeţean (CJ). De notat că în judeţ funcţionează 424 de secţii de votare, fiind distribuite 398.829 buletine de vot.

Postul a rămas vacant după ce Lucian Romașcanu a plecat la Curtea Europeană de Conturi

Locuitorii județului Buzău sunt așteptați la urne, pentru a alege noul președinte al Consiliului Județean. Alegerile au loc în contextul în care postul a rămas vacant după ce Lucian Romașcanu, președinte ales la scrutinul de anul trecut, și-a dat demisia, pentru a putea ocupa o funcție de membru la Curtea Europeană de Conturi. Funcția de președinte al CJ Buzău a rămas vacantă de la 1 iulie 2025, atribuțiile de președinte fiind preluate temporar de vicepreședintele Adrian Petre, scrie publicația locală sansanews.ro.

Ciolacu: Îmi doresc un trai mai bun acasă

Fostul premier a votat în jurul orei 9, declarând: „Am făcut cel mai mare pas din cariera mea politică. Am venit acasă. Să vină lumea la vot, să apărăm democrația. Îmi doresc un trai mai bun acasă. Este timpul să clădim un viitor mai bun. Este nevoie de reforme în județul Buzău, acest lucru nu poate fi realizat decât printr-un parteneriat real cu Municipiul Buzău și, normal, cu celelalte autorități. Buzău are nevoie de un plan de dezvoltare, de un nou ritm de dezvoltare, un ritm mai alert, are nevoie de expertiză, experiență, determinare și foarte mult bun simț”.

Într-una dintre ultimele sale intervenții din campanie, Marcel Ciolacu a îndemnat oamenii să meargă la vot, punând puterea deciziei exclusiv în mâinile cetățenilor.

„Din punctul meu de vedere, buzoienii trebuie să meargă la vot indiferent de ce alegere avem și indiferent cu cine vom vota. Buzoienii vor hotărî cine este viitorul președinte al Consiliului Județean. Eu ce pot să vă asigur pe dumneavoastră, buzoienii, e că am expertiza necesară, am experiența necesară, nu mai vreau să mă întorc în politica mare, în politica centrală. Vreau să ies din politică de la Buzău și vreau să construiesc pentru buzoieni””, a spus social-democratul.

Cine sunt contracandidații lui Ciolacu

Pentru alegerile locale parţiale, Biroul Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 10 Buzău a validat 8 candidaturi. În ordinea poziţiei pe buletinul de vot, candidaţii sunt: Adrian Dogaru (S.O.S. România), Dragoş-Eugen Brînzea (POT), Mihai Răzvan Moraru (PNL şi USR), Marcel Ciolacu (PSD), Ştefăniţă Alin Avrămescu (AUR), Mihai Budescu (PRM), Gheorghe Gabriel Pană (Acţiunea Conservatoare), Silviu Iordache (independent).



Alegătorii îşi pot exercita dreptul de vot numai la secţia de votare la care sunt arondaţi potrivit adresei de domiciliu sau, după caz, a adresei de reşedinţă, dacă aceasta a fost stabilită cu cel puţin şase luni înaintea datei scrutinului, respectiv anterior datei de 7 iunie 2025. Procesul de votare se va încheia la ora 21:00.

