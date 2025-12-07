Prima pagină » Actualitate » Marcel Ciolacu a votat. „Am făcut cel mai mare pas din cariera mea politică. Am venit acasă”

Marcel Ciolacu a votat. „Am făcut cel mai mare pas din cariera mea politică. Am venit acasă”

07 dec. 2025, 09:17, Actualitate
Marcel Ciolacu a votat. „Am făcut cel mai mare pas din cariera mea politică. Am venit acasă”

Fostul premier Marcel Ciolacu are mari emoții duminică, fiind în joc viitorul său politic. Fostul președinte PSD a votat dimineața, în jurul orei 9, la o secție din municipiul Buzău, îndemnând oamenii să iasă la vot.

Secţiile de votare s-au deschis, duminică dimineaţă, în judeţul Buzău, pentru cei peste 360.000 de cetăţeni cu drept de vot aşteptaţi să îl aleagă, la urne, pe noul preşedinte al Consiliului Judeţean (CJ). De notat că în judeţ funcţionează 424 de secţii de votare, fiind distribuite 398.829 buletine de vot.

Postul a rămas vacant după ce Lucian Romașcanu a plecat la Curtea Europeană de Conturi

Locuitorii județului Buzău sunt așteptați la urne, pentru a alege noul președinte al Consiliului Județean. Alegerile au loc în contextul în care postul a rămas vacant după ce Lucian Romașcanu, președinte ales la scrutinul de anul trecut, și-a dat demisia, pentru a putea ocupa o funcție de membru la Curtea Europeană de Conturi. Funcția de președinte al CJ Buzău a rămas vacantă de la 1 iulie 2025, atribuțiile de președinte fiind preluate temporar de vicepreședintele Adrian Petre, scrie publicația locală sansanews.ro.

Ciolacu: Îmi doresc un trai mai bun acasă

Fostul premier a votat în jurul orei 9, declarând: „Am făcut cel mai mare pas din cariera mea politică. Am venit acasă. Să vină lumea la vot, să apărăm democrația. Îmi doresc un trai mai bun acasă. Este timpul să clădim un viitor mai bun. Este nevoie de reforme în județul Buzău, acest lucru nu poate fi realizat decât printr-un parteneriat real cu Municipiul Buzău și, normal, cu celelalte autorități. Buzău are nevoie de un plan de dezvoltare, de un nou ritm de dezvoltare, un ritm mai alert, are nevoie de expertiză, experiență, determinare și foarte mult bun simț”.

Într-una dintre ultimele sale intervenții din campanie, Marcel Ciolacu a îndemnat oamenii să meargă la vot, punând puterea deciziei exclusiv în mâinile cetățenilor.

Marcel Ciolacu și-a depus candidatura la șefia CJ Buzău: „Mă întorc unde am crescut, mă întorc la administrația locală”

Marcel Ciolacu și-a depus candidatura la șefia CJ Buzău: „Mă întorc unde am crescut, mă întorc la administrația locală”

„Din punctul meu de vedere, buzoienii trebuie să meargă la vot indiferent de ce alegere avem și indiferent cu cine vom vota. Buzoienii vor hotărî cine este viitorul președinte al Consiliului Județean. Eu ce pot să vă asigur pe dumneavoastră, buzoienii, e că am expertiza necesară, am experiența necesară, nu mai vreau să mă întorc în politica mare, în politica centrală. Vreau să ies din politică de la Buzău și vreau să construiesc pentru buzoieni””, a spus social-democratul.

Cine sunt contracandidații lui Ciolacu

Pentru alegerile locale parţiale, Biroul Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 10 Buzău a validat 8 candidaturi. În ordinea poziţiei pe buletinul de vot, candidaţii sunt: Adrian Dogaru (S.O.S. România), Dragoş-Eugen Brînzea (POT), Mihai Răzvan Moraru (PNL şi USR), Marcel Ciolacu (PSD), Ştefăniţă Alin Avrămescu (AUR), Mihai Budescu (PRM), Gheorghe Gabriel Pană (Acţiunea Conservatoare), Silviu Iordache (independent).

Alegătorii îşi pot exercita dreptul de vot numai la secţia de votare la care sunt arondaţi potrivit adresei de domiciliu sau, după caz, a adresei de reşedinţă, dacă aceasta a fost stabilită cu cel puţin şase luni înaintea datei scrutinului, respectiv anterior datei de 7 iunie 2025. Procesul de votare se va încheia la ora 21:00.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI

Marcel Ciolacu îi linişteşte pe agricultori: „Nu va exista impozit pe serele și solariile românilor”

Marcel Ciolacu ironizează studiile lui Dogioiu. „Și eu, ca doamna purtătoare de cuvânt, am terminat Universitatea Ecologică”

Recomandarea video

Mediafax
Zilele cu dezlegare la pește rămase până la Crăciun
Digi24
Vladimir Putin „a otrăvit” mințile rușilor. Mihail Kasianov, despre ultima întâlnire cu liderul de la Kremlin: „Te voi distruge oricum”
Cancan.ro
FBI intră pe fir în cazul lui Emil Gânj! Descoperiri ULUITOARE în telefonul criminalului din Mureș
Prosport.ro
Mădălina Ghenea i-a înnebunit pe arabi. Cum și-a făcut apariția în Qatar
Adevarul
Trucul românesc care reduce cheltuielile de iarnă. „Am 21 de grade în casă și nu am dat drumul la căldură”
Mediafax
Alegeri Primăria București 2025. Capitala votează astăzi primarul general. S-au deschis secțiile de votare
Click
Roxana Călin, doctoriţa care a îngrozit România în anii ’90. Și-a ucis şi tranşat rivala în dragoste
Digi24
Rachete spațiale, aur ilegal și o misiune imposibilă a Legiunii Străine: De ce nu poate Europa să își apere frontiera din Amazon
Cancan.ro
Ultimele imagini cu Rodica Stănescu înainte să moară! Se transformare radical de dragul iubitului. Intervenții estetice și...
Ce se întâmplă doctore
Ce se întâmplă cu pensiile din ianuarie 2026? Ministrul Muncii a clarificat situația
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Tesla Model 3 Standard, disponibilă și în România. E cea mai ieftină Tesla și poate fi luată în rate
Descopera.ro
Un EXPERT spune că modelele lingvistice mari nu vor fi niciodată cu adevărat INTELIGENTE
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ nedumerit: - Iubita mea s-a întins pe canapea, şi-a dat fusta jos, şi-a smuls...
Descopera.ro
Astronomii au descoperit că sateliții înghețați ascund o geologie violentă
ANALIZA de 10 Bazar la Teheran. Iranul caută soluții pentru modernizarea forțelor armate, Rusia ezită și amână livrările de avioane de vânătoare Su-35, iar un furnizor-surpriză intervine pe piață
10:00
Bazar la Teheran. Iranul caută soluții pentru modernizarea forțelor armate, Rusia ezită și amână livrările de avioane de vânătoare Su-35, iar un furnizor-surpriză intervine pe piață
HOROSCOP Zodiile pentru care se deschid porțile succesului, de săptămâna viitoare. Se schimbă radical direcția de viață
09:55
Zodiile pentru care se deschid porțile succesului, de săptămâna viitoare. Se schimbă radical direcția de viață
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Toată lumea a luat foc în urma declarațiilor lui Georgescu că va opri ajutorul trimis Ucrainei”
09:00
Ion Cristoiu: „Toată lumea a luat foc în urma declarațiilor lui Georgescu că va opri ajutorul trimis Ucrainei”
SPORT Gigi Becali a reacționat după numai 45 de minute: ce jucători au fost dați afară la pauza derby-ului FCSB – Dinamo
08:47
Gigi Becali a reacționat după numai 45 de minute: ce jucători au fost dați afară la pauza derby-ului FCSB – Dinamo
ALEGERI BUCUREȘTI 2025 Polițiștii bucureșteni au înregistrat deja zece incidente electorale. Care sunt principalele ilegalități constatate de autorități
08:40
Polițiștii bucureșteni au înregistrat deja zece incidente electorale. Care sunt principalele ilegalități constatate de autorități
ALEGERI BUCUREȘTI 2025 Exit-poll alegeri Primăria Capitalei 2025. Lista candidaților de pe buletinul de vot | Cinci case de sondare vor prezenta exit-poll-uri la ora 21:00
08:34
Exit-poll alegeri Primăria Capitalei 2025. Lista candidaților de pe buletinul de vot | Cinci case de sondare vor prezenta exit-poll-uri la ora 21:00

Cele mai noi