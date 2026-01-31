Prima pagină » Știri externe » SUA își blindează aliații din Orientul Mijlociu și aprobă vânzarea de arme către Israel și Arabia Saudită în valoare de aproape 16 miliarde de dolari

31 ian. 2026, 12:50, Știri externe
Statele Unite a aprobat vineri vânzări majore de armament către Israel și Arabia Saudită, cu o valoare totală de aproximativ 15,7 miliarde de dolari, o mișcare anunțată pe fondul creșterii tensiunilor din Orientul Mijlociu cu Iran.

Statele Unite au aprobat o nouă rundă semnificativă de vânzări de arme către Israel și Arabia Saudită, a anunțat Departamentul de Stat vineri seară, după ce a notificat oficial Congresul în cursul aceleiași zile. Deciziile subliniază sprijinul militar continuu al Washingtonului pentru aliații săi din Orientul Mijlociu într-o perioadă de incertitudine regională sporită.

SUA blindează Israelul și Arabia Saudită pe fondul conflictului cu Iran și al armistițiului din Gaza

Prin urmare, în urma vizitei reprezentanților israelieni și saudiți de la Washington, Israelul va primi armament în valoare de aproximativ 6,7 miliarde de dolari iar Arabia Saudită armament în valoare de 9 miliarde de dolari.

Aprobările vin în contextul în care președintele american Donald Trump avansează un plan de armistițiu care vizează încheierea conflictului israeliano-Hamas din Gaza, în timp ce oficialii americani evaluează și riscul unei confruntări mai ample cu Iranul. Deși armistițiul a fost în mare parte respectat, rămân provocări majore în fazele următoare, inclusiv desfășurarea unei forțe de securitate internaționale și sarcina sensibilă din punct de vedere politic de dezarmare a luptătorilor Hamas.

Vânzarea de armament Israelului și Arabiei Saudite, măsură de descurajare a Iranului

Vânzarea de armament a fost făcută public pe măsură ce speculațiile cu privire la o posibilă acțiune militară a SUA împotriva Iranului sunt în creștere. SUA sunt de părere că această consolidare a partenerilor săi, precum Israel și Arabia Saudită, este esențială pentru menținerea descurajării și stabilității în Orientul Mijlociu.

Ce include pachetele de ajutor

Israel

  • 30 de elicoptere de atac Apache, echipate cu lansatoare de rachete și sisteme avansate de țintire și senzori (evaluate la 3,8 miliarde de dolari);
  • 3.250 de vehicule tactice ușoare pentru transportul de personal și logistică și extinderea liniilor de comunicații (evaluate la 1,98 miliarde de dolari);
  • Unități de alimentare pentru transportoare blindate de trupe care sunt în serviciu din 2008 (evaluate la 740 de milioane de dolari);
  • Un număr nedivulgat de elicoptere utilitare ușoare pentru a completa flota existentă a Israelului (evaluată la 150 de milioane de dolari).

Arabia Saudită

  • 730 de rachete de apărare aeriană și antirachetă Patriot;
  • Echipamente și componente de asistență pentru sistemul Associated Patriot;
  • Capacități concepute pentru a consolida arhitectura integrată de apărare aeriană și antirachetă a regiunii.

